Fuerte viento registrado al mediodía de este miércoles causó pánico y severos destrozos en la institución educativa Santa Rosa de Lima, ubicada en la ciudad de Juliaca. Las ráfagas derribaron y colapsaron múltiples estructuras prefabricadas del plantel, dejando como saldo preliminar dos personas con lesiones leves. Personal de Serenazgo acudió de inmediato a la zona para brindar los primeros auxilios y trasladar a los afectados.

Los módulos más perjudicados por el fenómeno meteorológico fueron las áreas del comedor y la cocina, las cuales quedaron reducidas a escombros e inhabilitadas por completo. Tras el colapso, gran parte del mobiliario escolar, enseres y utensilios de cocina terminaron esparcidos a la intemperie, evidencias de la magnitud de la fuerza del viento que tomó por sorpresa a toda la comunidad educativa.

El suceso estuvo al borde de convertirse en una tragedia de mayores proporciones. Según el testimonio de uno de los docentes, el incidente ocurrió apenas cinco minutos antes de que la masa estudiantil saliera de las aulas hacia el comedor para consumir sus alimentos. Debido a que la mayoría de los jóvenes aún permanecía dentro de sus salones habituales, se evitó un número significativamente mayor de heridos.

Frente a la emergencia, maestros y padres de familia unieron fuerzas para resguardar la zona y solicitaron la intervención urgente de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) de San Román y de las autoridades de Defensa Civil. Exigen una pronta evaluación técnica del desastre que permita cuantificar las pérdidas materiales y garantizar la seguridad del alumnado.

Esperan que las autoridades locales y del sector educación implementen un plan de contingencia inmediato para rehabilitar la infraestructura dañada y asegurar la continuidad de las labores escolares.