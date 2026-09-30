El candidato de Somos Perú a la Alcaldía de Lima, Carlos Bruce, solicitó al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) aclarar, antes de los comicios del próximo 4 de octubre, quién asumiría la alcaldía en caso de que Renovación Popular resulte ganadora de las elecciones municipales.

Bruce cuestionó que el JNE todavía no haya definido quién asumiría la Alcaldía de Lima si Renovación Popular obtiene la mayor votación, lo que, según sostuvo, mantiene a los ciudadanos sin una respuesta clara antes de los comicios.

“Este pronunciamiento del jurado tiene que hacerse lo más pronto posible, porque el elector tiene derecho de saber por quién está votando; no es poca cosa”, expresó.

Para Bruce, la definición que adopte el JNE podría incidir en los resultados de la elección, ya que el nivel de apoyo a Renovación Popular podría variar, según sostuvo, dependiendo de la presencia de Rafael López Aliaga como cabeza de lista.

“La gente tiene que saber si el día domingo cuando marquen la R, porque lamentablemente no me marcan el nombre, marcan un símbolo, ¿quién es? ¿Por quién están votando al marcar ese símbolo?”, manifestó.

Además, Bruce advirtió que, si el JNE establece después de los comicios que López Aliaga está impedido constitucionalmente de asumir la alcaldía, las credenciales tendrían que ser otorgadas a otro integrante de la lista.

“Imagina que se produce la elección el domingo, no hay la aclaración. El lunes el jurado dice: ‘¿Sabe qué? Ganó el señor López Aliaga, pero no, él tenía incompatibilidad constitucional. Le vamos a dar las credenciales a la señora Jaqueline Alonso’. Bueno, si esa información se hubiera sabido antes, ¿hubiéramos tenido el mismo resultado electoral? Probablemente no”, aseguró.

El candidato informó que tiene programado reunirse con la misión de observadores de la Organización de los Estados Americanos (OEA), ante la cual expondrá sus cuestionamientos sobre este tema.

“Si el jurado en las próximas horas no se pronuncia, el resultado electoral del domingo estará totalmente tergiversado e invalidado y nosotros se lo vamos a exponer a la delegación de la OEA mañana”, enfatizó.

Por otro lado, Bruce habló sobre las finanzas de la Municipalidad de Lima y señaló que la deuda acumulada de la comuna supera los S/ 5 000 millones, monto que, según explicó, comprende los bonos emitidos y otros préstamos.

“Me sustento en el informe de un ente imparcial que no está politizado, que es el Consejo Fiscal. Ellos han emitido un informe con respecto a la situación financiera del municipio y ellos la han calificado como una situación de un sobreendeudamiento inusitado que nunca debió haberse hecho”, indicó.

Asimismo, Bruce sostuvo que 30 de las 58 obras previstas con el financiamiento obtenido mediante bonos registran una ejecución presupuestal de cero, por lo que, según indicó, aún no han comenzado.

“Después de que se fue el señor López Aliaga, no quiere meterse en ejecutar estos contratos porque saben, primero, que fueron declarados en emergencia y no califican como emergencia; y, en segundo lugar, han sido dados a dedo”, resaltó.