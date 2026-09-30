Tres años después del asesinato del suboficial superior PNP en retiro Elmer Leonel Azcona Ancaya, la Policía Nacional capturó en Sunampe a Kevin Oswaldo Moreyra Huamán, de 27 años, alias “Gordo Kevin”, quien se encontraba incluido en el Programa de Recompensas del Ministerio del Interior con una recompensa de S/25 mil. La intervención estuvo a cargo de agentes del Departamento de Unidades Especializadas (DUE) de la PNP Chincha, tras labores de inteligencia, vigilancia y seguimiento.

Prófugo capturado

La captura se produjo en la primera cuadra de la avenida Albilla, en la urbanización René Toche, distrito de Sunampe, donde los efectivos interceptaron a Moreyra Huamán cuando se desplazaba a bordo de un automóvil negro de placa AXH-156. El operativo fue supervisado por el comandante PNP Ángel Anselmo Magallanes Bendezú. Tras la intervención, el detenido fue trasladado a la sede de la DEPINCRI Chincha para las diligencias correspondientes y su posterior puesta a disposición de las autoridades.

Moreyra Huamán era requerido por la justicia y, de acuerdo con la información policial y fiscal proporcionada, había sido condenado en primera instancia a cadena perpetua como coautor del delito de robo agravado con subsecuente muerte. La sentencia también estableció el pago de S/55 mil por concepto de reparación civil. Durante su intervención, el detenido afirmó que venía participando en audiencias virtuales relacionadas con la apelación de su sentencia.

El caso se remonta al 17 de agosto de 2023, cuando un vehículo de la empresa Distribuciones y Servicios Roma S.A.C. realizaba labores de reparto en la UPIS Aurora Castilla, en Chincha Alta. Según la investigación fiscal, un grupo de sujetos interceptó el vehículo y amenazó a los trabajadores con armas de fuego. El suboficial superior PNP en retiro Elmer Leonel Azcona Ancaya, de 62 años, quien brindaba seguridad al camión, intentó repeler el asalto y recibió varios disparos.

De acuerdo con la acusación fiscal, durante el ataque fueron sustraídos un canguro que contenía aproximadamente S/2 mil producto de las ventas del día y el arma de fuego de la víctima. Azcona Ancaya fue trasladado de emergencia al Hospital San José de Chincha, pero llegó sin signos vitales debido a la gravedad de las heridas. La investigación permitió identificar a varios de los presuntos integrantes de la organización vinculada al asalto.

La Fiscalía de Chincha informó que Jamil Tobar Rengifo Arévalo y Kevin Oswaldo Moreyra Huamán fueron condenados en primera instancia a cadena perpetua como coautores del robo agravado con subsecuente muerte. Según la investigación fiscal, Tobar habría intervenido directamente en el ataque, mientras que Moreyra Huamán habría participado en la fuga. Otro investigado, Juan José Martínez Cuevas, alias “Manco”, fue capturado en febrero de 2024 y también recibió una condena de cadena perpetua, de acuerdo con la información proporcionada.

Con la captura de “Gordo Kevin”, la Policía vuelve a poner en escena uno de los casos de violencia criminal que conmocionó a Chincha en 2023. La intervención fue resultado de labores de inteligencia y seguimiento desarrolladas por el personal policial, mientras que el detenido quedó a disposición de las autoridades competentes para continuar con los procedimientos derivados de su situación judicial. La familia de Elmer Azcona Ancaya expresó su agradecimiento por las acciones realizadas para ubicar a los involucrados en el crimen.

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