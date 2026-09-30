El triatleta mollendino Patrick Mogrovejo Paz, conocido como “Kroketa”, volverá a vestir la camiseta peruana, pues fue convocado por la Federación Deportiva Nacional de Triatlón para la “2026 World Triathlon Cup Iquique”, en Chile.

El joven mollendino competirá el sábado 7 de noviembre, a las 10:00 a.m., en la categoría de 12 a 13 años. La prueba comprende 200 metros de natación, 10 kilómetros de ciclismo y 2.5 kilómetros de carrera. Según su padre, Patrick Mogrovejo será el único peruano en esa categoría y fue convocado por su posición en el ranking nacional.

“Este 7 de noviembre, Kroketa tendrá el halago de volver a vestir la camiseta peruana en una competencia internacional. Gracias a todos mis amigos por su valiosísimo apoyo, que hace posible que mi hijo pueda seguir compitiendo semana tras semana para consolidarse como el mejor de su categoría”, escribió el padre, Jonaz Navarrete, en sus redes sociales.

Como se recuerda, el joven deportista lidera ese ranking y en 2026 fue campeón nacional de duatlón y subcampeón nacional de acuatlón. Asimismo, el próximo reto será en diciembre en el Campeonato Nacional de Triatlón.

Cabe mencionar que “Kroketa” hizo historia para el deporte peruano al ganar la medalla de oro en el Mundial de Triatlón Viña del Mar 2025, realizado en Chile.