El síndrome premenstrual (SPM) puede provocar una serie de síntomas físicos y emocionales durante los días previos a la menstruación, llegando incluso a interferir en las actividades cotidianas, el trabajo y las relaciones personales.

Entre las manifestaciones más frecuentes se encuentran la hinchazón abdominal, cansancio, cambios de humor, ansiedad e irritabilidad. De acuerdo con datos citados del Journal of Women’s Health, las mujeres con síntomas severos pueden perder hasta ocho horas de productividad laboral por cada ciclo menstrual.

Frente a ello, especialistas comparten tres recomendaciones que pueden contribuir a sobrellevar las molestias.

1. Realizar cambios en la alimentación

Incorporar alimentos que aporten calcio, magnesio y vitamina B6 puede formar parte de una alimentación orientada a reducir las molestias asociadas al SPM.

Entre las alternativas se encuentran los productos lácteos, frutos secos, vegetales de hoja verde y granos integrales. Asimismo, se recomienda moderar el consumo de cafeína, azúcares refinados y sal.

2. Mantenerse físicamente activa

Realizar ejercicio moderado unas tres veces por semana puede contribuir al bienestar físico y emocional. Actividades como caminar, practicar yoga o nadar son algunas de las opciones.

El descanso también es importante. Dormir entre siete y nueve horas y realizar actividades de relajación, como ejercicios de respiración o meditación, pueden ayudar a controlar el estrés durante estos días.

3. Mantener una adecuada hidratación

Otra recomendación es mantener una buena hidratación durante el día. Además, llevar un registro de los síntomas durante dos o tres ciclos menstruales puede ayudar a reconocer patrones, anticipar los días en los que aparecen las molestias y organizar mejor las actividades.

Milovan Bojovik, Brand Manager de Kotex, destacó además la necesidad de conversar abiertamente sobre el síndrome premenstrual.

“El síndrome premenstrual afecta la vida de millones de mujeres, pero sigue siendo un tema del que muchas no hablan. Es hora de normalizar esta conversación y dar información clara”, señaló.

En caso de que los síntomas sean intensos o interfieran significativamente con las actividades cotidianas, se recomienda consultar con un profesional de la salud para recibir una evaluación y determinar las alternativas de tratamiento adecuadas.