Arequipa: 25 mil docentes recibieron pagos por deuda social en cuatro años

Un total de 25 mil 738 docentes, entre activos y jubilados, recibieron sus pagos de deuda social durante los últimos cuatro años en Arequipa. Para este grupo se destinó S/184.9 millones, según el balance del Gobierno Regional de Arequipa.

En total, fueron 30 mil 898 trabajadores los que recibieron pagos en los diferentes sectores y la Región desembolsó S/226.3 millones para atender esta deuda.

Después de Educación que concentra la mayor parte de los pagos realizados entre 2023 y 2026, el sector Salud concentró el segundo mayor monto, con S/34.1 millones. También se efectuaron pagos a trabajadores de Transportes, Agricultura y de la sede central del Gobierno Regional.

Sin embargo, los desembolsos realizados durante estos cuatro años no han terminado con la deuda social. Al inicio del periodo, las obligaciones pendientes superaban los S/599.4 millones, por lo que todavía existen trabajadores que esperan el pago de sus derechos económicos por más de 374 millones de soles.

Según el Gobierno Regional de Arequipa, se gestiona ante el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) una nueva asignación presupuestal para continuar con la atención de las obligaciones pendientes.

El pago de la deuda social corresponde a obligaciones reconocidas a favor de trabajadores y extrabajadores, en el caso de los profesores, principalmente por conceptos de preparación de clases que quedaron pendientes de anteriores periodos.