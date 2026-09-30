La continuidad de los estados de emergencia en distintas zonas de La Libertad, Loreto, Huancavelica y Junín fue aprobada por el Pleno del Senado.

Las medidas están relacionadas con la seguridad frente a actividades ilícitas en algunas jurisdicciones y con la atención de zonas afectadas por movimientos sísmicos en otras.

En Pataz, La Libertad, la prórroga comenzará el 3 de octubre de 2026, luego de que el plazo vigente culmine el 2 de octubre. La extensión por 60 días contempla mantener a las Fuerzas Armadas a cargo del control del orden interno, con apoyo de la Policía Nacional, para continuar las acciones frente a organizaciones vinculadas con minería ilegal, extorsión, sicariato, secuestro y tenencia ilegal de explosivos.

La medida también comprende en Loreto a Putumayo, Mariscal Ramón Castilla y los distritos de Torres Causana y Napo, en Maynas, donde el estado de emergencia vence el 2 de octubre de 2026.

En Huancavelica y Junín, el Senado aprobó por unanimidad, con 52 votos, la extensión del estado de emergencia en determinados distritos de Huancavelica y Tayacaja, además de Chupaca, Concepción y Huancayo. El plazo vigente culmina el 12 de octubre de 2026 y la ampliación por 60 días busca contribuir a la consolidación y pacificación de las zonas afectadas por movimientos sísmicos y garantizar los derechos fundamentales de la población.