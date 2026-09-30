La ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, María Seminario, cuestionó el predictamen de la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados que recomienda no aprobar y archivar el pedido de facultades legislativas presentado por el Poder Ejecutivo.

En declaraciones a RPP, Seminario calificó de “inhumano” que se plantee rechazar la delegación en materias relacionadas con la prevención frente al Fenómeno El Niño. La solicitud del Gobierno comprende ocho grandes áreas y plantea una delegación por 120 días.

María Seminario cuestiona predictamen del Congreso

La ministra sostuvo que una eventual negativa no debería entenderse únicamente como una decisión frente al Gobierno, pues, según afirmó, tendría consecuencias para ciudadanos que demandan medidas de prevención, seguridad e infraestructura.

“Esto no es contra el Ejecutivo, esto es contra la población”, declaró Seminario, quien hizo referencia particularmente a los habitantes del norte del país que podrían verse afectados por lluvias e inundaciones.

Al ser consultada sobre si consideraba “inhumana” la actuación de la oposición respecto de este asunto, respondió que sí, específicamente en lo referido al Fenómeno El Niño.

Las declaraciones corresponden a la posición de la ministra. El predictamen parlamentario, por su parte, presenta argumentos distintos para recomendar que la delegación no sea aprobada.

¿Por qué la Comisión de Constitución plantea rechazar las facultades?

El predictamen, de más de 200 páginas, sostiene que varias de las materias solicitadas por el Ejecutivo fueron formuladas de manera amplia y que, en distintos casos, no se habría acreditado suficientemente la necesidad, oportunidad y urgencia de recurrir a una delegación legislativa.

El documento también cuestiona la falta de precisión de algunos planteamientos y señala que determinadas acciones podrían ejecutarse mediante instrumentos normativos que ya corresponden al Ejecutivo, sin necesidad de una norma con rango de ley.

El pedido del Gobierno incluye materias relacionadas con seguridad ciudadana, empleo y mypes, simplificación administrativa, sectores productivos, tributación, reforma del Estado, vivienda y medidas vinculadas con la prevención ante el Fenómeno El Niño.

Debate continúa este miércoles 30 de septiembre

La discusión todavía no ha concluido. La Comisión de Constitución retomó este miércoles 30 de septiembre el debate del predictamen, luego de una primera sesión realizada el martes.

Dentro de la propia comisión existen posiciones diferentes. Legisladores de algunas bancadas han planteado evaluar un punto intermedio y priorizar la delegación de facultades en asuntos considerados urgentes, como seguridad ciudadana y prevención frente al Fenómeno El Niño.