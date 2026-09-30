Wendy Sulca incursiona en una nueva propuesta comercial con el lanzamiento de “CERMEZA Cerveza”, una colaboración con la cervecería artesanal peruana 7 VIDAS que busca combinar ingredientes andinos con una referencia directa a la historia de la artista en internet.

El producto fue presentado como una “Lager Peruana” y cuenta con 5% de alcohol, además de ingredientes como quinua tricolor y hojuelas de trigo procedentes de Puno.

¿Por qué se llama “CERMEZA Cerveza”?

El particular nombre de la bebida está inspirado en una de las canciones más conocidas de Wendy Sulca y en los memes que durante años circularon en internet escribiendo la palabra “cerveza” con una “m”.

La colaboración busca recuperar esa referencia como un guiño a los seguidores de la cantante y a la cultura popular que acompañó sus primeros años de exposición en plataformas digitales.

Una cerveza con ingredientes andinos

La receta está elaborada a base de malta de cebada, lúpulo, levadura y agua, a los que se suman quinua tricolor y hojuelas de trigo provenientes de Puno.

Según sus creadores, el resultado es una bebida de color dorado, espuma blanca consistente, amargor balanceado y buen cuerpo.

Además, la cerveza no contiene aditivos ni conservantes y no pasa por un proceso de pasteurización.

¿Dónde comprar “CERMEZA Cerveza”?

El producto estará disponible en los taprooms de 7 VIDAS ubicados en Lima, Cusco, Arequipa y Tacna, además de diferentes puntos de venta aliados.

También podrá adquirirse mediante delivery a través de la tienda online de Cerveza 7 VIDAS y los canales de venta de Wendy Sulca.

Con este lanzamiento, la artista traslada una de las referencias más recordadas de su trayectoria en internet a un producto que apuesta por ingredientes de origen peruano.