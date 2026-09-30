Hay historias que terminan cuando se cierra el libro. “Culebra”, el libro de cuentos del escritor peruano Jhemy Tineo, parece hacer lo contrario: deja preguntas abiertas. Bajo el sello editorial del Fondo de Cultura Económica, y con las ilustraciones del artista tarapotino, David Orlando, el autor nos surmerge en los aciertos, desaciertos y contradicciones del universo juvenil amazónico.

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En esa incertidumbre se mueven una serie de historias que hablan de embarazo adolescente, pobreza y pérdida, pero también de humor, creencias y de una Amazonía que el escritor conoce desde la infancia.

“Está esa búsqueda de que el lector participe, pero también hay algo de fondo. En una situación de precariedad y muy complicada, donde se deben tomar decisiones, el asunto moral siempre es flexible. Tú vas a atrapar la menor oportunidad que tengas para lograr salir de esa situación. Me parece que eso le pasa a Janelli: ve una oportunidad y la toma”, detalla Jhemy a Correo.

Es una historia que nos hace reflexionar sobre lo que se vive no solamente en la Amazonía, sino también en la sierra y en Lima...

No es una realidad solo peruana. En Perú también es altísimo el índice de embarazo en adolescentes, pero lo que me llamó la atención es que estos embarazos a veces esconden una tragedia mayor. [...] Quería una novela social, pero también una novela con una exploración literaria.

En la Amazonía que nos muestras aparece también lo fantástico, pero no necesariamente desde el realismo mágico.

La selva no puede explicarse a partir de esas categorías. Una amiga, una estudiosa, decía: “En la selva todo es verdad”. Entonces, todo es cierto, las incertidumbres se eliminan. Por eso, “Culebra” es un relato muy íntimo, muy social, pero también aparece el brujo. Cuando van a ver al brujo encuentran a un sajino. Son cosas que ocurren de una forma ni siquiera natural, pero no se asumen como algo extraño. Es parte de la convivencia.

Fotos al escritor Jhemy Tineo. Fotos: Rafael Cornejo V. / @photo.gec

Esas ideas con las que uno crece también forman parte de una manera de convivir y de entender una realidad específica. ¿Qué aporta a la literatura este tipo de fantasía y misticismo?

Aporta una mirada única. Es una ventaja, ¿verdad?, haber nacido en la selva, porque te aparta de lo habitual, de lo cotidiano. Nosotros estamos acostumbrados a ver la ciudad, las calles, la urbe. Pero ¿qué pasa si de pronto en una calle aparece un árbol adornado con comestibles y con ropa? Eso automáticamente te sacude. Eso es lo que logra la literatura amazónica. Pero no solo la amazónica. Podríamos hablar lo mismo de la sierra y de las periferias de Lima.

En “Culebra” uno de los ejes es el embarazo adolescente. ¿Cuál es tu posición sobre eso?

La violencia sexual contra jóvenes nunca puede ser una práctica cultural. Es un error. Las chicas que salen embarazadas, sobre todo en zonas alejadas de la Amazonía o de la sierra, prácticamente se condenan a la pobreza y al abandono escolar. Se quedan en el pueblo. Esa es una realidad sumamente cruel para estas jóvenes.

¿Y qué crees que falta desde el Estado

Yo nací en un lugar que se llama Pueblo Libre, que pertenece a Moyobamba, pero pasé gran parte de mi infancia en un lugar mucho más alejado todavía, que se llamaba Nuevo Huancabamba.

Había dos profesores. Estudiábamos en un aula: primero, segundo y tercero juntos; cuarto, quinto y sexto en otro salón. Eso se llama multigrado. O sea, no había suficientes profesores.

Si no llega un profesor, menos va a llegar alguien que te informe sobre educación sexual. Eso no existe en Perú.

También es una cuestión política. A los padres y a la sociedad peruana en general les espanta hablar de sexualidad.

Pueden hablar de muerte, pueden estar los hijos muchas horas viendo violencia en las redes o desperdiciando el tiempo viendo cosas sin importancia, memes, reels. Eso no les espanta a los padres. Pero cuando hablan de sexualidad, sí. Entonces, es una situación bien complicada.

¿Crees que la forma en que escribes y los temas que atraviesan tus cuentos y novelas son también una forma de denuncia sobre lo que ocurre en la Amazonía?

Sí. La principal denuncia es la ausencia del Estado. Mis personajes sufren, son transgresores, viven una vida llena de aventuras, pero el Estado no aparece. La gran denuncia de mi literatura es la ausencia del Estado.

En la historia de Culebra también hay humor. Incluso en medio de la muerte, la culpa y el miedo. ¿Qué lugar ocupa el humor en la historia?

En cuanto a la historia es bastante esencial porque eso aligera el texto. No todo tiene que ser tragedia. Me preocupo siempre de que las historias sean como la vida misma. Tú estás en un velorio, pero un velorio es el lugar donde más se ríe uno. La vida tiene esas contradicciones.

SOBRE EL AUTOR

JHEMY TINEO, escritor

Narrador y docente, es magíster en Escritura Creativa por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha publicado los libros “Los sacrificios de la carne”. Su obra explora personajes llevados a situaciones límite y conflictos de la vida contemporánea.

1986 nace el autor en Moyobamba, San Martín.

2021 gana el Premio Watanabe con “Los sacrificios de la carne”.

2024 finalista del Premio Clarín de Novela con “Los restos de la piel”.

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