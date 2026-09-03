La música también puede ser una forma de conocer el Perú. Esa es la premisa de “¿A qué suena el Perú?” (Penguin Random House), el libro infantil ilustrado de Sinfonía por el Perú que reúne seis historias inspiradas en nuestras músicas, danzas y tradiciones. Desde los Andes hasta la costa y el lago Titicaca, las historias invitan a conocer y revalorar nuestras raíces, nuestros instrumentos y aquellas expresiones que han acompañado a generaciones.

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Teresina Muñoz-Nájar, periodista, escritora y editora del libro, conversó con Correo sobre este proyecto, el poder transformador de la música y la importancia de que las nuevas generaciones conozcan y valoren aquello que les pertenece.

“Lo que necesitamos son contenidos interesantes, contenidos culturales, contenidos que hablen de nuestra identidad”, reflexiona Teresina.

¿Qué te gustaría que este libro genere entre los peruanos?

Me gustaría que sea un contenido que pueda llegar a los niños y a las niñas peruanas de todas las edades. Con este contenido tan bonito, interesante y educativo, quiero que también se despierte un amor más grande por el Perú, por lo suyo. Que tenga ese sentido de pertenencia.

¿Por qué crees que la música puede ser una puerta de entrada para que un niño empiece a preguntarse quién es y dónde vive?

Yo estaba escuchando a Sinfonía por el Perú y me quedé prendada de ellos. La música es mágica, yo creo que tiene un poder único entre los niños y las niñas. Mira lo que pasa con Sinfonía por el Perú. ¿Cuántos niños y niñas han cambiado su manera de ver la vida a través de la música?

¿Qué significa para ti editar un libro dirigido a niños?

Editar para niños a mí me encanta porque les estás transmitiendo conocimientos. Les transmites cosas para que tengan más curiosidad y busquen ellos mismos también. Ahora que tienen acceso a internet, están abiertos a todas las edades. Pueden buscar más, interesarse más.

¿Sobre la música, qué contenidos hay que mostrarles?

Eso queda abierto para los niños, para que ellos investiguen, para que lo descubran. Pueden poner en YouTube Soy provinciano, de Chacalón, y escucharlo. O pueden ver cómo es una partitura de música. Pueden sentir más curiosidad y empezar a buscar qué cosa es, cómo se hace, cómo suena la quena, cómo suena la zampoña, cómo suena el teclado eléctrico o el saxofón.

¿Qué reflexión te genera saber que hay sonidos del Perú que estamos dejando desaparecer?

El Son de los diablos, por ejemplo. Yo no sabía, pero había desaparecido completamente de las calles de Lima. Era una danza que bailaban los afrodescendientes en todas las procesiones, en la música, en la calle, y desapareció alrededor de 1930. Después, el Son de los diablos se convirtió en patrimonio cultural de la Nación. Por eso hay que tratar de difundir.

Usted ha escrito sobre mujeres, violencia y también sobre identidad. ¿Qué tienen en común estos temas aparentemente distintos?

Tienen en común que gracias a estos temas también estamos protegiendo a los niños y a las niñas de la violencia. Porque les hablas de otro mundo, por ejemplo, a través de la música. Eso influenciará en su vida futura, en conocimiento, en educación, en que no sean víctimas de la violencia.

¿Cómo se sintió al ser parte de este proyecto por los 15 años de Sinfonía por el Perú?

Para mí ha sido muy importante trabajar con Sinfonía porque admiro mucho el trabajo que ha hecho Juan Diego Flórez con esta organización y cómo se ha abierto un mundo diferente a tantos niños y niñas de poblaciones vulnerables. Por ejemplo, hay niños y niñas de colegios estatales que están hasta en el límite de Caballococha [Loreto]. Están en sitios increíbles llevando la música y dándoles la música como un medio de transformación para ellos. Entonces, para mí ha sido bien importante contribuir con un granito de arena también.

SOBRE LA AUTORA

Teresina Muñoz-Nájar, escritora

Es periodista y editora. Trabajó en la revista Caretas por dieciocho años. Ha publicado libros para niños enfocados en la cultura y la identidad peruanas. Sobre violencia contra la mujer y la infancia, ha publicado “Morir de amor”.

6 relatos de niños y niñas incluyen el libro.

15 años de vida institucional celebra Sinfonía por el Perú.

1955 nace en Arequipa, la autora.

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