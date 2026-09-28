La seguridad alimentaria en casa comienza antes de servir la comida. La manera en que almacenamos, manipulamos y preparamos los ingredientes puede contribuir a reducir riesgos asociados con alimentos contaminados o conservados incorrectamente.

Lavarse las manos, mantener limpias las superficies, separar productos crudos de los alimentos listos para consumir y prestar atención a las condiciones de conservación son medidas que pueden incorporarse a la rutina diaria.

A partir de protocolos utilizados en cocinas profesionales, McDonald’s comparte cinco prácticas que también pueden aplicarse en el hogar.

¿Cómo manipular los alimentos de manera segura?

1. Separa los utensilios para alimentos crudos y cocidos. Utilizar tablas y utensilios diferentes, especialmente al manipular carnes crudas y productos listos para consumir, ayuda a evitar la contaminación cruzada.

Si no se dispone de utensilios separados, estos deben lavarse adecuadamente antes de volver a utilizarlos con otro tipo de alimento.

2. Mantén limpias las manos y superficies. El lavado correcto de manos debe realizarse antes de preparar alimentos y repetirse cuando sea necesario durante el proceso. Las tablas, cuchillos, recipientes y superficies también deben mantenerse limpios.

Esta precaución adquiere especial importancia después de manipular alimentos crudos.

¿Cómo organizar los alimentos en la refrigeradora?

3. Almacena y ordena correctamente los productos. Mantener organizada la refrigeradora permite identificar con mayor facilidad qué alimentos deben consumirse primero y ayuda a conservarlos en condiciones adecuadas.

Una práctica útil es colocar en lugares visibles los productos cuya fecha de vencimiento está más próxima. También es importante mantener los alimentos crudos separados de aquellos que están listos para consumir.

4. No te guíes únicamente por la apariencia. Que un producto tenga buen aspecto no significa necesariamente que sea seguro. También deben revisarse su fecha de vencimiento, instrucciones de conservación y las condiciones en las que fue almacenado.

Ante dudas sobre la seguridad de un alimento que pudo haber permanecido a una temperatura inadecuada o presenta signos de deterioro, es preferible evitar su consumo.

¿Por qué importa conocer la procedencia de los alimentos?

5. Revisa el origen y la información del producto. Comprar alimentos en establecimientos confiables y comprobar la información disponible sobre su procedencia, conservación y vencimiento permite tomar decisiones más informadas.

Estas medidas forman parte de una cadena de cuidados que continúa en casa después de adquirir los productos.

En cocinas profesionales, este tipo de procedimientos suele formar parte de protocolos estandarizados. McDonald’s, por ejemplo, cuenta con el programa Puertas Abiertas, mediante el cual los visitantes pueden conocer los procesos utilizados en sus cocinas y algunos de sus controles de manipulación.

Más allá del entorno profesional, incorporar prácticas sencillas de higiene, separación y conservación permite mejorar la manera en que se manipulan los alimentos diariamente en el hogar.