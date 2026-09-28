“Terror en el Vuelo” llegará a la cartelera peruana este jueves 1 de octubre, con una historia que combina acción y suspenso dentro de un avión comercial convertido en escenario de una lucha por la supervivencia.

La cinta sitúa su historia a unos 10.000 metros de altura, cuando lo que parecía un vuelo rutinario cambia después de que un grupo armado toma el control de la aeronave y amenaza a quienes se encuentran a bordo.

¿De qué trata “Terror en el Vuelo”?

La trama comienza cuando un comando intercepta el avión para exigir los planos de un sistema de información cuántica.

Los atacantes amenazan con destruir la aeronave si sus exigencias no son atendidas, mientras pasajeros y tripulación quedan atrapados en medio de la operación.

Entre ellos se encuentra un ex instructor de fuerzas especiales que viaja junto a su esposa y su hijo. Ante el ataque, deberá recurrir a su experiencia para intentar proteger a su familia y al resto de pasajeros.

A partir de ese momento, la película desarrolla una serie de enfrentamientos dentro de los espacios reducidos de la aeronave.

Un avión en caída libre y una bomba activada

La situación se agrava cuando el avión comienza a sufrir daños. Los motores se incendian, partes del fuselaje quedan comprometidas y la aeronave pierde estabilidad.

Al peligro del secuestro se suma una bomba activada a bordo, que introduce una carrera contra el tiempo mientras el protagonista intenta detener a los atacantes.

La película utiliza así el espacio cerrado de un avión como escenario central para desarrollar secuencias de combate, situaciones de emergencia y escenas de supervivencia.

Acción y suspenso a 10.000 metros de altura

La producción apuesta por combinar el suspenso generado por el confinamiento dentro de la aeronave con escenas de acción y efectos visuales.

Entre las situaciones recreadas aparecen turbulencias, incendios, daños en la estructura del avión y una caída en picada.

La propuesta busca colocar al espectador dentro de una emergencia aérea en la que el peligro procede tanto de los atacantes como del deterioro progresivo de la aeronave.

¿Cuándo se estrena “Terror en el Vuelo” en Perú?

“Terror en el Vuelo” tiene previsto su estreno nacional el jueves 1 de octubre de 2026, según la información proporcionada por la distribuidora.

La película estará disponible en salas de cine del país. Los horarios y complejos deberán consultarse en las carteleras de cada cadena cinematográfica conforme se habilite su programación.