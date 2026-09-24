El daltonismo, también denominado deficiencia de la visión del color, es una condición que afecta la capacidad para distinguir determinados colores y tonalidades. Su manifestación más frecuente está relacionada con la dificultad para diferenciar entre rojos y verdes, aunque existen distintos tipos y grados.

En setiembre se celebra el Día Mundial del Daltonismo, una fecha que busca visibilizar a los más de 300 millones de personas en el mundo que la padecen: el 8% de la población masculina y el 0.5% de la femenina.

No es un obstáculo para triunfar

El daltonismo no ha impedido que figuras destacadas en distintos campos alcancen el más alto nivel profesional. Mark Zuckerberg, fundador y CEO de Facebook, sorprendió al revelar que padece esta condición, al igual que el expresidente de Estados Unidos Bill Clinton.

En el mundo del entretenimiento, actores de renombre internacional como Samuel L. Jackson, Keanu Reeves y Eddie Redmayne también han confesado vivir con daltonismo, demostrando que esta condición no define los límites de nadie.

El reto de elegir colores para el hogar

Uno de los desafíos más comunes que enfrentan las personas con daltonismo en su vida diaria es la elección de colores al decorar o acondicionar su hogar. Distinguir entre tonalidades similares puede generar confusión y llevar a decisiones equivocadas al comprar pinturas, telas o acabados.

Este es un problema que suele pasar inadvertido para quienes no lo padecen, pero que representa una barrera real en la experiencia de compra, especialmente en el mundo digital donde el color es el protagonista al elegir productos.

Las soluciones digitales avanzan hacia la inclusión

A nivel mundial, cada vez más plataformas de comercio electrónico vienen incorporando herramientas de accesibilidad para personas con daltonismo, permitiéndoles visualizar los productos adaptados al tipo específico de alteración en la percepción del color que padezcan.

En el Perú, esta tendencia también empieza a llegar: Decor Center implementó recientemente el “Modo Daltónico” en su plataforma, convirtiéndose en el primer e-commerce de acabados para el hogar en el país en ofrecer esta adaptación.