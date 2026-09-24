El alcalde de El Porvenir, Juan Carranza Ventura, lanzó el proyecto de ampliación del servicio de seguridad ciudadana, una iniciativa que permitirá la adquisición e instalación de 100 cámaras de videovigilancia de última generación. Este proyecto se hará realidad gracias a la gestión que se realizó ante el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que otorgó más de S/ 10 millones para su ejecución.

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Las nuevas cámaras estarán equipadas con inteligencia artificial (IA), reconocimiento facial, sistemas de identificación de vehículos y tecnología para la lectura de placas, con el objetivo de fortalecer las labores de prevención, vigilancia y respuesta ante hechos delictivos en el distrito.

La ceremonia contó con la participación de los comisarios de las comisarías Nicolás Alcázar y Sánchez Carrión, representantes de las Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana (Juves) de diferentes zonas de El Porvenir, el coordinador de las Juves de la provincia de Trujillo, José Rosas, y el gerente de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad Provincial de Trujillo, Raziel Bozza.

Durante su intervención, el alcalde Juan Carranza recordó la organización, orden y visión estratégica que pudo observar durante su visita a ciudades de China, donde el uso de la tecnología y la innovación está orientado a mejorar la calidad de vida de la población.

Entre las innovaciones que más destacaron durante su experiencia mencionó las telecomunicaciones 5G, los drones comerciales, el Internet de las Cosas, los pagos móviles, las celdas solares y el desarrollo de ciudades inteligentes.

Asimismo, destacó que la incorporación de inteligencia artificial a los sistemas de videovigilancia permitirá fortalecer las capacidades de patrullaje, investigación y respuesta ante la criminalidad.