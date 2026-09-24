El Ministerio del Interior (Minnter) incorporó al programa de recompensas “Los más buscados” a tres requisitoriados de la región La Libertad, por cuyas capturas se ofrecen sumas que van entre los S/ 10,000 y S/ 20,000.

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Buscados

Entre los procesados están dos sentenciados por actos contra el pudor de menores de edad. Uno es José Alberto Julca Ventura. El Gobierno ofrece un pago de S/ 20,000 para la persona que brinde información que ayude a atraparlo.

Por este mismo ilícito también fue incluido en el programa de recompensas Wayne Cardoso Díaz. Para quien ayude a detenerlo se ofrece S/ 15,000.

El último incluido en la lista de “Los más buscados” es Yeickson Herrera García, requisitoriado por el delito de asociación ilícita para delinquir. Él es buscado por su presunta participación en una organización criminal de Trujillo y por su captura se ofrecen S/ 10,000.

“Realiza tu denuncia anónima llamando a la línea gratuita 0-800-40-007. Garantizamos la protección de tu identidad”, indica el programa de recompensas en su página web.

Peligrosos

La región La Libertad tiene incorporados en la lista de “Los más buscados” a 36 de los más peligrosos sicarios, extorsionadores, secuestradores, asaltantes, traficantes de drogas, violadores y políticos corruptos. Por ellos se ofrecen recompensas que van desde los S/ 10,000 hasta los S/ 300,000.

La cifra más alta se paga por información que ayude a capturar a Jolín Bazán Valderrama, cabecilla de la organización criminal “La Nueva Jauría”, sentenciado a cadena perpetua. Él fue incluido en ese programa hace una semana.

Esta semana también fue incorporado su compinche Willy Ronal Calderón Mercedes, alias “Chava”, por quien se paga S/ 50,000. Tanto “Jolín” como “Chava” participaron en el secuestro y asesinato de Manuel Rodríguez Cruzado, ocurrido en 2022.