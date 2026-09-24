Se acabaron los caprichos. Jhonsson Smit Cruz Torres, alias ‘Jhonsson Pulpo’, tras ser recluido en la Base Naval del Callao, donde cumplirá 36 meses de prisión preventiva, solo podrá tener una visita mensual.

Así lo reveló el ministro de Justicia, Ernesto Álvarez, quien precisó que Cruz Torres permanecerá bajo un régimen cerrado y ocupará una celda unipersonal. En estas condiciones, solo podrá recibir una visita mensual de familiares directos y de su abogado.

Durante su traslado desde la Dircote, en el Cercado de Lima, el investigado lanzó un breve mensaje a los medios que se encontraban en el lugar. “Mi familia es inocente”, afirmó.

COMPAÑEROS

En la Base Naval también se encuentra recluido Erick Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’, vinculado por las autoridades con la organización criminal ‘Los Injertos del Norte’. El penal alberga además a Vladimiro Montesinos Torres, Víctor Polay Campos y Florindo Eleuterio Flores Hala, alias ‘Artemio’.

En tanto, Gabriel Mendocilla, quien también recibió 36 meses de prisión preventiva por su presunta participación en los hechos investigados, sería trasladado a otro establecimiento penitenciario de Lima. La decisión sobre el penal en el que cumplirá la medida corresponde al INPE. Las investigaciones fiscales continuarán durante este periodo para determinar las responsabilidades de los involucrados.

Cruz Torres fue capturado semanas atrás en Bolivia. Su traslado a la Base Naval se produjo luego de que el Poder Judicial dictara los 36 meses de prisión preventiva. Además de la prisión preventiva, Cruz Torres cuenta con una sentencia de cadena perpetua por el delito de robo agravado con subsecuente muerte de una comerciante, ocurrido en marzo de 2020 en un mercado del distrito de El Porvenir, en Trujillo.