El abogado Jorge Petrozzi, representante legal de la familia del estudiante agraviado en el caso del Liceo Naval Almirante Guise, sostuvo que los adultos que se encontraban en el bus donde habría ocurrido la agresión podrían afrontar una pena de hasta 30 años de prisión si la investigación determina responsabilidad penal.

En declaraciones a Exitosa, Petrozzi calificó la conducta atribuida a los adultos como una “omisión criminal” y señaló que su situación podría ser evaluada bajo la figura de comisión por omisión. La afirmación corresponde a la tesis de la defensa de la víctima y no constituye hasta el momento una condena ni una determinación judicial.

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Defensa plantea responsabilidad por comisión por omisión

Según Petrozzi, los adultos presentes tenían, por sus funciones, un deber jurídico de impedir que se produjera el hecho denunciado. Bajo esa interpretación, sostuvo que podrían responder penalmente por no haber evitado la agresión.

“Tenían el deber jurídico, por su posición, de impedir que tal acto se realizara”, manifestó el abogado durante la entrevista. Añadió que las personas involucradas deberán ser interrogadas y tendrán derecho a ejercer su defensa durante la investigación.

La eventual aplicación de esta figura, así como el tipo penal y una posible pena, deberá ser establecida por las autoridades fiscales y judiciales luego de valorar las circunstancias, la función que desempeñaba cada adulto y las pruebas incorporadas al caso.

Tres adultos viajaban en el bus

Información difundida posteriormente señala que tres adultos viajaban junto con los estudiantes en el vehículo donde habría ocurrido la presunta agresión sexual contra un alumno de 16 años. El caso permanece bajo investigación.

Petrozzi diferenció la situación del conductor de la de los otros adultos. Afirmó que, a criterio de la defensa, el chofer podría tener una situación distinta porque se encontraba dedicado a conducir el vehículo, mientras que cuestionó la actuación de los profesores que acompañaban a los estudiantes.

La investigación respecto de los adultos corresponde al sistema penal ordinario por tratarse de personas mayores de edad, mientras que la situación de los adolescentes involucrados se tramita conforme al Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes. El Poder Judicial ha precisado que corresponde a la Fiscalía esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades antes de solicitar las medidas que correspondan.

Caso del Liceo Naval continúa bajo investigación

El caso se originó por la denuncia de una presunta agresión sexual contra un estudiante de 16 años del Liceo Naval Almirante Guise, ubicado en San Borja, que habría ocurrido el 15 de septiembre durante el traslado de alumnos después de una actividad deportiva.

La Defensoría del Pueblo informó que viene supervisando las actuaciones de la Policía Nacional, el Ministerio Público y la institución educativa para garantizar la atención integral de la víctima y el esclarecimiento de los hechos.

El organismo también ha solicitado una investigación exhaustiva y que se determinen las responsabilidades correspondientes, respetando las garantías del proceso y los derechos de las personas involucradas.