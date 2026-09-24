El inicio de la primavera 2026 está acompañado por un incremento de las temperaturas en distintas regiones del país. Ante estas condiciones, el Senamhi emitió una alerta roja por el aumento de la temperatura diurna, con una intensidad que va de moderada a extrema en zonas de la costa y sierra.

El organismo meteorológico señaló que la escasa nubosidad durante el mediodía favorecerá mayores niveles de radiación ultravioleta.

“Se prevé escasa nubosidad hacia el mediodía, lo que contribuirá al aumento de los niveles de radiación ultravioleta (UV)”, detalló el Senamhi.

El aviso comprende Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Callao, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San Martín, Tacna y Tumbes.

Para este jueves 24 de septiembre, el Senamhi pronostica temperaturas máximas de entre 25 °C y 35 °C en la costa norte, entre 24 °C y 30 °C en la costa central y entre 21 °C y 24 °C en la costa sur. Para el viernes 25, se esperan máximas de entre 24 °C y 34 °C en la costa norte, entre 23 °C y 29 °C en la costa central y entre 21 °C y 24 °C en la costa sur.