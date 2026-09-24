La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados aún no fija una fecha para discutir el pedido de facultades legislativas presentado por el Ejecutivo.

La falta de convocatoria mantiene pendiente el trámite de la propuesta dentro del Parlamento.

La presidenta de la comisión, Giannina Avendaño, de Juntos por el Perú, todavía no convoca a una sesión para evaluar el requerimiento.

La demora ha generado cuestionamientos entre distintos congresistas, quienes también criticaron una Audiencia Ciudadana organizada por la titular del grupo de trabajo que terminó con enfrentamientos entre los asistentes.

Ante la falta de un dictamen, parlamentarios de Fuerza Popular y Renovación Popular evalúan presentar un dictamen en minoría. Esta alternativa buscaría recomendar la aprobación de las facultades solicitadas por el Ejecutivo y permitir que el pedido avance hacia el pleno.

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La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados mantiene en pausa la programación para sesionar sobre el pedido de facultades planteado por el Ejecutivo, tras vencer el plazo legal para la emisión del dictamen.

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