Perú, Estados Unidos y otros 13 países integrantes del Escudo de las Américas acordaron explorar mecanismos de revisión de inversiones y fortalecer la protección de sectores considerados estratégicos, según una declaración conjunta difundida el 22 de septiembre por el Departamento de Estado estadounidense.

El documento, titulado “Declaración conjunta sobre la defensa de la soberanía hemisférica”, fue suscrito por Estados Unidos, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Trinidad y Tobago.

La iniciativa se organiza alrededor de tres pilares: economía, seguridad y coordinación multilateral, con el objetivo declarado de fortalecer la resiliencia de los países del hemisferio occidental.

Escudo de las Américas plantea revisar inversiones

En el componente económico, los gobiernos declararon su intención de “explorar mecanismos de revisión de inversiones”, aunque el comunicado no precisa todavía qué sectores estarán sujetos a estos procedimientos ni cómo funcionarán en cada país.

La declaración sí establece como principio que el capital que ingrese a los países participantes debe ser “transparente y verificable”, dentro de las respectivas obligaciones legales nacionales e internacionales.

Por tanto, el documento abre la puerta a mecanismos para evaluar determinadas inversiones, pero no anuncia una prohibición general a la inversión extranjera ni identifica países o empresas que quedarían sujetos a restricciones.

Perú y sus socios buscan proteger minerales críticos

Otro de los compromisos consiste en proteger las cadenas de suministro de minerales críticos mediante fuentes diversificadas y confiables.

La declaración no enumera qué minerales serán considerados prioritarios ni asigna obligaciones específicas al Perú, pero plantea aumentar la cooperación económica y reducir vulnerabilidades en cadenas de abastecimiento estratégicas.

Los minerales críticos tienen especial relevancia para industrias vinculadas con tecnología, energía e infraestructura, aunque el comunicado del Escudo de las Américas se limita a establecer el objetivo de asegurar suministros diversificados y confiables.

Proveedores confiables para infraestructura digital

Los países también acordaron promover regulaciones para trabajar con proveedores confiables de infraestructura digital, bajo criterios que deberán aplicarse de manera no discriminatoria.

Este punto aparece dentro del pilar económico del acuerdo y busca reforzar la seguridad de redes e infraestructura tecnológica considerada esencial.

El texto no identifica compañías, tecnologías ni países específicos que podrían verse afectados por esas futuras reglas.

Empleo, inversión y seguridad económica

Los integrantes del Escudo de las Américas sostienen además que una seguridad duradera requiere desarrollo económico, empleos estables y oportunidades concretas para la población.

Según la declaración, la cooperación entre los países deberá profundizarse también en asuntos económicos y de inversión, además de fortalecer la consulta y coordinación de posiciones comunes en foros regionales y multilaterales.

Escudo de las Américas también apunta contra 24 organizaciones

El acuerdo no se limita al ámbito económico. Como primera acción conjunta, los países anunciaron medidas contra 24 organizaciones calificadas por los firmantes como grupos narcoterroristas, entre ellas el Tren de Aragua, MS-13, el Cartel de Sinaloa, el Clan del Golfo, el ELN y Sendero Luminoso.

Los gobiernos expresaron su intención de aplicar, cuando corresponda bajo sus respectivos marcos legales, medidas como congelamiento de activos, restricciones migratorias y de visado, además de acciones contra personas que proporcionen conscientemente apoyo material a estas organizaciones.

La coalición también pretende reforzar el intercambio de inteligencia, facilitar acceso a tecnologías de seguridad, promover capacitación y ampliar el intercambio de buenas prácticas entre los países participantes.

Cooperación en la OEA

Los integrantes del Escudo de las Américas señalaron además su intención de solicitar formalmente al Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) una reunión de consulta en el marco del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR).

El objetivo declarado es evaluar una resolución que facilite acciones colectivas contra organizaciones narcoterroristas conforme a los compromisos internacionales y las leyes internas de cada Estado participante.