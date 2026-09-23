La bancada de Obras en la Cámara de Diputados anunció que apoyará la moción de censura impulsada por Juntos por el Perú (JP) contra el ministro del Interior, César Astudillo, debido a los cuestionamientos por el avance del crimen organizado.

La posición fue comunicada por el vocero de la bancada, Víctor Piñán, quien cuestionó la gestión de Astudillo frente al incremento de la inseguridad ciudadana.

“La ciudadanía exige seguridad, respuestas y resultados. No podemos permanecer indiferentes mientras la criminalidad sigue cobrando vidas en nuestro país”, escribió en su cuenta de X.

Debido a los cuestionamientos a la gestión del ministro del Interior, César Astudillo, y ante la falta de resultados frente a la creciente inseguridad ciudadana, desde la bancada OBRAS nos sumamos a la moción de censura para que responda políticamente por la conducción de su… pic.twitter.com/GP2vGbc3Py — Victor Piñan (@VictorPinanM) September 23, 2026

Bancada de JP busca censurar a Astudillo

La bancada de Juntos por el Perú (JP) formalizó una moción de censura contra el ministro del Interior, César Astudillo, “por su manifiesta incapacidad en la conducción del sector y por el agravamiento de la violencia letal en el país”, de acuerdo con la sumilla del documento.

El pedido detalla que, pese a que la periodista Susy Aponte Polo, “La China Polo”, denunció amenazas de muerte días antes de su asesinato, el Ministerio del Interior no implementó medidas para protegerla.

El texto también cuestiona la reasignación del general Víctor Revoredo, y otros oficiales, al argumentar que esta acción administrativa no sustituye las investigaciones.