Inescrupulosos cayeron con 22 dispositivos de medición que retiraron de viviendas en el sector Alto Moche.
Inescrupulosos cayeron con 22 dispositivos de medición que retiraron de viviendas en el sector Alto Moche.

Agentes de la comisaría de Moche detuvieron a dos presuntos integrantes de la banda delictiva “Los Topos de Sedalib”, acusados de robar medidores de agua potable en el distrito de Moche, .

Los intervenidos fueron identificados como Martín Agapito Hinostroza Plasencia (45), alias “El Mati”, y Rodrigo Sebastián Hinostroza Rodríguez (18), apodado “El Chiclin”. Ambos se vestían con prendas similares a las que usan los trabajadores de la empresa Sedalib y aprovechaban la madrugada para robar los dispositivos de medición de las viviendas.

Ellos cayeron en el sector Alto Moche en posesión de 22 medidores de agua y herramientas que usaban para retirar estos dispositivos. Además, tenían 52 preavisos de notificación que tenían el logo de la empresa Sedalib, que se sospecha serían falsos.

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