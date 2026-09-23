Agentes de la comisaría de Moche detuvieron a dos presuntos integrantes de la banda delictiva “Los Topos de Sedalib”, acusados de robar medidores de agua potable en el distrito de Moche, Trujillo.

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Los intervenidos fueron identificados como Martín Agapito Hinostroza Plasencia (45), alias “El Mati”, y Rodrigo Sebastián Hinostroza Rodríguez (18), apodado “El Chiclin”. Ambos se vestían con prendas similares a las que usan los trabajadores de la empresa Sedalib y aprovechaban la madrugada para robar los dispositivos de medición de las viviendas.

Ellos cayeron en el sector Alto Moche en posesión de 22 medidores de agua y herramientas que usaban para retirar estos dispositivos. Además, tenían 52 preavisos de notificación que tenían el logo de la empresa Sedalib, que se sospecha serían falsos.