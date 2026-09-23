Tres personas investigadas por el delito de trata de personas fueron atrapadas en un operativo que se realizó en un bar de Trujillo.

La medida se ejecutó por disposición de la Segunda Sala Superior Penal de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, que ordenó la detención preliminar de Arnold Villanueva Otiniano, Krystian Flores Gozzer y Manuel Landauro Landivar. Ellos cayeron en el local “El Búnker”, en la avenida César Vallejo.

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La investigación se originó a partir de denuncias que alertaron sobre la captación de víctimas mediante falsas ofertas laborales con altos ingresos. El trabajo consistía en acompañar y libar bebidas alcohólicas con los clientes del bar, de 4 de la tarde a 4 de la madrugada, percibiendo un porcentaje por cada botella de licor consumida.

Según las pesquisas, los imputados se aprovechaban de la situación de vulnerabilidad socioeconómica de las agraviadas para consumar la explotación.

La Fiscalía Especializada en Delitos de Trata de Personas confirmó que como parte de las diligencias también se allanó el inmueble de Arnold Villanueva. Además, se hizo el registro e incautación de equipos y evidencias vinculadas al delito.