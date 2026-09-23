El Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Permanente Especializado contra la Extorsión y sus Delitos Conexos dictó 36 meses de prisión preventiva contra siete presuntos integrantes de la organización criminal “Los Pulpos”, investigados por el secuestro del empresario minero Jenns Lara Tantaquilla y el asesinato de sus cuatro acompañantes, ocurrido el 30 de agosto último en Trujillo.

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Diligencias

Tras ocho días consecutivos de audiencias, el magistrado Eduardo Medina Carrasco acogió el pedido de la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada de La Libertad. Durante las diligencias, la fiscal Andrea Lavado Pérez dijo que el requerimiento de prisión preventiva buscaba asegurar la presencia de los procesados durante el desarrollo del juicio.

Para demostrar su vinculación con estos hechos presentó videos, conversaciones telefónicas y otros elementos de convicción que vinculaban a los procesados con los delitos que se les imputan.

Con estas evidencias, el Poder Judicial dispuso el encierro preventivo de Julio Zavaleta Quezada, (a) “Juliacho”; Frank Junior Quezada Cruz (a) “Ñato”; César Iván García Rivera (a) “Bolacho”; Ángel Fabricio Bocanegra Linares, (a) “Folo”; Joyce Renato Bereche Maco, (a) “Joyce”; Roy Peter Bocanegra Aguilar, (a) “Pity” o “Viejo Peter”; y Roy Stiven Bocanegra Marreros (a) “Roy”.

En tanto, el juzgado dispuso comparecencia con restricciones para José Cerrepe Dávila, conocido como “Ares”. Él será investigado en libertad y deberá cumplir reglas de conducta, entre ellas no acercarse ni comunicarse con testigos u otros implicados en el proceso, acudir a citaciones fiscales, no estar en posesión de objetos ilícitos y concurrir cada 30 días a control biométrico para dar cuenta de sus actividades.

Están encerrados

Por este mismo caso, el pasado 20 de septiembre, el Poder Judicial dictó 36 meses de prisión preventiva contra Jhonsson Cruz Torres, cabecilla de “Los Pulpos”, y Gabriel Mendocilla Gómez. Ambos fueron encerrados el martes en el Centro de Reclusión de la Base Naval del Callao.