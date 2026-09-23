Después de más de tres décadas de incertidumbre, los familiares de diez comuneros de la comunidad campesina de Paccha podrán recuperar los restos de sus seres queridos y brindarles una sepultura de acuerdo con sus costumbres y tradiciones.

La entrega se realizará este miércoles 23 de setiembre, a las 10:30 de la mañana, durante una ceremonia en la Catedral de Huancayo. Posteriormente, los restos serán trasladados para su entierro.

Los comuneros fueron detenidos y desaparecidos el 27 de febrero de 1992 por un grupo de ronderos que, según los testimonios recogidos durante las investigaciones fiscales, habría contado con el respaldo de integrantes del Ejército peruano. Entre las víctimas había tres menores de edad.

Hallazgo de los restos

Durante años, los familiares mantuvieron la búsqueda de sus seres queridos. Una de las principales pistas fue proporcionada por un sobreviviente, quien permitió ubicar una profunda falla geológica conocida como Pachachime, en el anexo de Siusa, distrito de Ingenio, a más de 4 mil metros sobre el nivel del mar.

En 2017, las primeras excavaciones permitieron encontrar tres cráneos humanos. A partir de este hallazgo, la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos de Junín abrió una investigación denominada “Paccha 1”.

Las labores de búsqueda continuaron y, en noviembre de 2022, se recuperaron restos correspondientes a otros cinco cuerpos. Las excavaciones prosiguieron hasta el 2026, cuando fueron ubicados los restos de las dos víctimas restantes.

Con ello, se logró recuperar los restos de los diez comuneros desaparecidos, permitiendo su identificación y restitución a sus familiares después de 34 años. El caso fue denunciado por la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) y llegó hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Las víctimas

Los restos identificados corresponden a: