Motociclista muere tras chocar contra un volquete abandonado en la vía de Majes

Nilton Lima Oviedo murió la noche de ayer luego de que su motocicleta impactara contra la parte posterior de un volquete que quedó abandonado en plena vía principal de El Pedregal, frente a la sede de la Universidad Católica, en el distrito de Majes, provincia de Caylloma.

El accidente ocurrió cerca a las 20:30 horas. Según la información proporcionada por la PNP, el conductor del vehículo pesado se habría retirado del lugar tras un accidente previo, dejando la unidad sin señalización ni luces de emergencia que advirtieran de su presencia en medio de la pista.

Lima Oviedo iba en la motocicleta de placa 0002-3V que acabó destruida tras el fuerte impacto contra el volquete de matrícula F7H-853.

La Policía informó que la camioneta SUV de placa A4F-129, cuyo conductor tampoco fue identificado, era la unidad que estuvo involucrada en el choque previo con el camión.

El cadáver de la víctima fue trasladado a la morgue y los agentes de la Upiat se hacen cargo de las investigaciones.