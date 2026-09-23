Tres reservorios de agua potable se construirán en los distritos de Chiguata y Cocachacra, en Arequipa e Islay, respectivamente, como parte de dos proyectos que buscan ampliar la capacidad de almacenamiento y mejorar el abastecimiento para más de 17 mil habitantes.

En Chiguata se levantarán dos reservorios, cada uno con capacidad para almacenar 1 000 metros cúbicos de agua. Según la información de la empresa Sedapar, el proyecto contempla además obras complementarias y tendrá una inversión de S/ 3 767 310. El plazo de ejecución previsto es de ocho meses.

Mientras que en Cocachacra, provincia de Islay, se construirá un reservorio de 500 metros cúbicos, con un presupuesto de S/ 2 245 716 y un plazo de cinco meses.

En este último distrito, la obra permitirá mejorar el almacenamiento, conducción y distribución del agua potable para los 6 778 habitantes. De acuerdo a la proyección de SEDAPAR, la población podría llegar a 7 mil 924 habitantes en los próximos 20 años, por lo que surge la necesidad de contar con más depósitos de agua.

Además de aumentar la capacidad de almacenamiento con una inversión conjunta de aproximadamente 6 millones de soles en los tres reservorios, la estructura de Cocachacra permitirá reducir las pérdidas del sistema de agua potable.

Las intervenciones están orientadas a reforzar la infraestructura de agua potable de ambos distritos para atender la demanda actual y el crecimiento de la población.