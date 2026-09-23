Los vertiginosos acontecimientos de un Santiago de inicios de los 70 sirven de telón de fondo para la primera novela del escritor chileno Alfredo Andonie. En “Serpiente”, publicada bajo el sello Alfaguara, el autor reconstruye una ciudad atravesada por el deseo, la intimidad, la militancia y la sexualidad, mientras un mundo está a punto de cambiar para siempre.

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Para hacerlo, Andonie tuvo que internarse en una época que no vivió y seguir los rastros de una ciudad que creía perdida. Lo que encontró fue una historia que, lejos de quedarse en el pasado, todavía conversa con el presente latinoamericano.

“El golpe marca un antes y un después en la historia de mi país, y yo quería tratar de recrear ese antes. Me interesaba mucho ese momento previo para hacer un comentario sobre el después, sobre un presente que a mí mismo me costaba reconocer”, comenta Alfredo a Correo.

¿Cómo logras que una historia situada en el Santiago de los años 70 dialogue también con lectores de otros países de Latinoamérica?

Los ecos de la novela viajan en el tiempo y también en el espacio. Apela a un lector latinoamericano, a personas que vienen de distintas corrientes, ya sea por sus disidencias, por sus posiciones políticas o por distintas intersecciones de la experiencia humana.

¿Qué descubriste durante la investigación?

Me encontré con datos muy particulares de la historia de Chile respecto de la sexualidad. Descubrí que, a fines de los 60 y durante los 70, la primera marcha de ciencias sexuales de Latinoamérica fue en Chile y que la primera cirugía de transición sexual de Latinoamérica también tuvo lugar en Chile.

¿Qué te hizo pensar sobre la idea de progreso y sobre cuánto hemos avanzado realmente?

Las cosas son mucho más cíclicas, tienen altos y bajos. Los derechos, por ejemplo, nunca están asegurados. Siempre pueden estar en jaque y siempre hay que estar concientizando las posiciones que uno tiene, porque pueden ser mucho más frágiles de lo que uno piensa.

Tus personajes abordan el deseo, el sexo y la militancia. Son elementos que terminan mezclándose dentro de la historia...

Si bien está la gran política o la gran historia como telón de fondo de la novela, los personajes son realmente emociones, y las emociones atraviesan. Son muy universales. El enfoque está más en la intimidad y en las emociones de los personajes. Eso creo que convierte a la novela en algo mucho más universal que local.

Baltazar es el personaje principal y quien nos conduce por la historia. ¿Se nutrió de alguna experiencia o historia real?

Es un personaje que al principio sirve como una especie de guía. Él va recorriendo la ciudad y uno lo va siguiendo casi con este movimiento de serpiente a través de las calles. Fue más bien un tema de investigación sobre las personas que se dedicaban a lo mismo que Baltazar, sobre el trabajo sexual y la gente que habitaba ese submundo en el Santiago de fines de los años 60.

“Serpiente” forma parte de Mapa de las Lenguas 2026. ¿Qué significa que esta primera novela deje de ser solamente una historia chilena?

A pesar de que la novela esté en un contexto muy local y particular, tiene la capacidad de apelar a personas de otros lugares y de tocar espacios muy distintos de aquellos en los cuales está inmersa.

Después de “Serpiente”, ¿crees que aún hay historias que permanecen bajo ese Santiago previo al golpe?

Es difícil, cuando por primera vez, en estos 53 años que han pasado desde el golpe, un gobierno decide no conmemorar este día [11 de setiembre]. Uno vuelve a preguntarse qué tan frágiles son las luchas que se han dado para alcanzar las posiciones que hoy ocupamos. [...] La historia no es algo obsoleto, sino algo que está en la tierra que uno pisa, como algo que tiene raíces. De esas raíces salen las cosas. Uno no puede tomar nada por sentado, porque la historia también te da lecciones.

SOBRE EL AUTOR

Alfredo Andonie, Escritor

Estudió economía y filosofía en la Universidad de Columbia y una maestría en escritura creativa. “Serpiente” es su primera novela.

416 páginas tiene su primera novela “Serpiente”.

1989 año de nacimiento del escritor chileno, nacido en Santiago.

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