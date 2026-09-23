El ministro de Transportes y Comunicaciones, José Tangherlini, indicó que el Ejecutivo aún espera que la Cámara de Diputados se pronuncie sobre la solicitud de facultades legislativas presentada por el Gobierno, pese a que el plazo establecido para su evaluación ya culminó.

Tangherlini explicó que, si bien el Ejecutivo ya viene implementando medidas a través de decretos supremos, contar con facultades delegadas permitiría agilizar y reforzar las acciones contempladas, especialmente aquellas orientadas a enfrentar el Fenómeno El Niño.

El ministro detalló que el Gobierno prepara diversas acciones para asegurar la transitabilidad de las vías nacionales frente a posibles emergencias. Como parte de estas medidas, indicó que el MTC mantiene maquinaria desplegada y en estado de alerta en los puntos críticos del país, con el objetivo de actuar ante eventuales interrupciones en las carreteras.

Asimismo, Tangherlini informó que el MTC viene distribuyendo puentes modulares en diferentes puntos de las zonas norte y sur del país, con el propósito de atender de manera oportuna posibles daños en la infraestructura vial. El ministro remarcó que estas medidas seguirán ejecutándose, al margen de la decisión que tome el Congreso respecto al pedido de facultades planteado por el Ejecutivo.

Sobre la propuesta de algunos candidatos de eliminar la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), Tangherlini indicó que el Ejecutivo aún no ha definido una posición al respecto. El ministro precisó que la entidad forma parte de la estructura operativa del MTC, por lo que sus funciones deberán analizarse en conjunto con las de otros organismos del sector, entre ellos Provías.

“Se tienen que evaluar las funciones que cumple cada entidad”, sostuvo el titular del MTC. En esa línea, Tangherlini destacó que la ATU actualmente desempeña funciones importantes dentro del sistema de transporte de Lima y Callao.

En cuanto a los vehículos tubulares que operan en Huacachina, Ica, Tangherlini reiteró que el MTC, como ente rector y normativo, establece las condiciones técnicas que deben cumplir estas unidades. No obstante, precisó que la autorización para su funcionamiento y las labores de fiscalización son competencia del gobierno local correspondiente.

El titular del MTC precisó que no se ha emitido ninguna norma que modifique el reglamento vigente, por lo que las disposiciones actuales mantienen su validez. En ese contexto, indicó que son las autoridades locales las encargadas de verificar el cumplimiento de las normas establecidas por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, mientras continúa la evaluación y el proceso de formalización de esta actividad.