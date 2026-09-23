El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se pronunció luego de la intervención de la presidenta del Perú, Keiko Fujimori, durante la reunión de alto nivel del Escudo de las Américas, realizada en Nueva York en el marco del 81.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Tras escuchar a la mandataria peruana, Trump sostuvo que “la única forma de combatir el crimen es con firmeza”, según informó la Agencia Andina a partir de información de Presidencia de la República.

La reunión se realizó durante la semana de alto nivel de la Asamblea General de la ONU, cuyo debate general se desarrolla del 22 al 28 de septiembre de 2026.

¿Qué le dijo Keiko Fujimori a Donald Trump?

Antes de la declaración de Trump, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, informó al mandatario sobre el reciente ingreso de Perú y Colombia a la coalición y cedió la palabra a Fujimori.

La presidenta peruana afirmó que el país se integra al Escudo de las Américas con “gran determinación y gran entusiasmo” y planteó que la naturaleza transnacional de las organizaciones criminales obliga a fortalecer la cooperación entre países.

Fujimori también recordó la experiencia del Perú frente a Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) y señaló que actualmente el país enfrenta desafíos de una naturaleza distinta.

“El crimen que estamos enfrentando no respeta fronteras”, afirmó la mandataria durante su intervención ante Trump y Rubio.

Perú se incorpora al Escudo de las Américas

El Escudo de las Américas es una iniciativa de seguridad impulsada por el Gobierno de Estados Unidos para articular cooperación frente a organizaciones criminales transnacionales.

La incorporación del Perú había sido anunciada previamente en septiembre, tras una reunión entre Fujimori y Rubio. El objetivo declarado del mecanismo es coordinar acciones frente al crimen organizado, aunque los detalles operativos de la participación peruana no habían sido definidos públicamente en ese momento.

Durante el encuentro de esta semana, los representantes abordaron asuntos vinculados con delincuencia organizada transnacional, narcotráfico y economías ilícitas.

Fujimori plantea cooperación internacional contra el crimen

La jefa de Estado sostuvo además que la coalición debe convertirse en un mecanismo práctico que fortalezca las capacidades de los países participantes y genere resultados frente a la criminalidad.

Según la información difundida por Presidencia, Fujimori vinculó también la seguridad sostenible con la promoción del empleo formal, la inversión y mayores oportunidades de desarrollo para la población.

En el marco de la reunión, la mandataria peruana sostuvo encuentros y saludos con otros jefes de Estado de la región, entre ellos los presidentes de Argentina, Chile, Ecuador, Paraguay y Honduras.