En el debate electoral para las Elecciones Regionales y Municipales 2026, el candidato de Acción Popular a la Alcaldía de Lima, Alberto Tejada, propuso la creación de una central de inteligencia para atender la seguridad y otras emergencias en la capital.

“Creemos que debe haber una central de inteligencia inmediata multipropósito. Eso es un G5. No solo está enfocada en la seguridad, sino en otras agencias y operaciones paralelas como seguridad en defensa civil, el Samu, los bomberos, entre otros”, explicó.

En materia de transporte, Tejada planteó una reestructuración de la movilidad urbana.

“Tenemos que replantear los corredores en Lima, los existentes, y tener nuevos corredores como vías inmediatas, necesitamos crear ciclovías con no menos de cinco kilómetros y actuar con semaforización inteligente”, sostuvo durante su intervención en el debate.