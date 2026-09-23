La artista y productora coreana Jinmyoung Lim, conocida como QoA, visitó Lima para reunirse con profesionales del sector creativo y evaluar posibles formas de colaboración con el mercado peruano. Es así que ella, junto a EMMA Music avanzan en el desarrollo de un reality internacional de talentos que podría incluir a Perú dentro de su estructura de producción.

El proyecto contempla una convocatoria online global, prevista para abrir alrededor del 1 de noviembre, y un proceso de selección dirigido a personas desde los 13 años. El programa se encuentra en una etapa de definición de formato, socios de producción, distribución y presupuesto. El equipo trabaja en las normas de producción, que establecerá la estructura narrativa, las distintas fases del reality y el proceso de formación de los participantes.

La convocatoria tendrá tres categorías: canto y baile; rap y baile; e instrumento y canto. En las dos primeras, el baile será uno de los aspectos específicos de evaluación. Los postulantes deberán presentar temas asignados y canciones de libre elección. En febrero se realizará una primera evaluación de las postulaciones y los videos recibidos, explicó Lim.

Jinmyoung Lim, conocida como QoA, visitó Lima para reunirse con profesionales del sector creativo y evaluar posibles formas de colaboración con el mercado peruano.

Luego de esa instancia, la organización seleccionará a los participantes que pasarán a la siguiente etapa del programa.La propuesta no plantea un concurso centrado solo en las interpretaciones musicales. El formato busca acompañar el proceso de desarrollo de cada talento mediante preparación en música, voz, baile, habilidades instrumentales, performance, imagen, narrativa y contenido audiovisual.

“No queremos hacer simplemente otra competencia de canto”, señaló la productora. “Nos interesa mostrar el proceso completo: cómo descubrimos a una persona, cómo entendemos su identidad y cómo desarrollamos su música, voz, baile o habilidades musicales, performance, imagen, narrativa y contenido audiovisual hasta construir un artista”.