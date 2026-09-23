En el debate electoral organizado por el Jurado Nacional de Elecciones para las Elecciones Regionales y Municipales 2026, el candidato a la Alcaldía de Lima por Progresemos, Luis Llanos, afirmó haber sufrido en carne propia la inseguridad y cuestionó las propuestas tecnológicas de sus rivales.

El candidato señaló que quienes ofrecen combatir la delincuencia con inteligencia artificial engañan a la gente porque no tienen datos, y fue categórico al describir la situación: “Lima está que arde”.

Llanos planteó como una de sus principales propuestas impulsar la llamada “ley del buen samaritano”, que brindaría protección legal y jurídica a los ciudadanos que intervengan para defender a otras personas frente a un delito o emergencia.

“Se necesita esta ley para defender a una persona y no irte preso por ello”, puntualizó durante su intervención en el bloque social y territorial.

El candidato también propuso fortalecer el patrullaje integrado, dotar de mejor equipamiento a la Policía Nacional y equipar a los efectivos con cámaras para registrar los detalles de sus intervenciones.