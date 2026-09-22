La bancada de Juntos por el Perú (JP) formalizó una moción de censura contra el ministro del Interior, César Astudillo, “por su manifiesta incapacidad en la conducción del sector y por el agravamiento de la violencia letal en el país”, de acuerdo con la sumilla del documento.

El pedido detalla que, pese a que la periodista Susy Aponte Polo, “La China Polo”, denunció amenazas de muerte días antes de su asesinato, el Ministerio del Interior no implementó medidas para protegerla.

El texto también cuestiona la reasignación del general Víctor Revoredo, y otros oficiales, al argumentar que esta acción administrativa no sustituye las investigaciones.