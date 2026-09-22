Las gestiones para hacer realidad la futura construcción de la institución educativa Simón Rodríguez de Nasca avanzan con la coordinación entre autoridades regionales y municipales, principalmente para definir un espacio destinado a la disposición de los escombros que serán retirados del terreno.

Trabajo articulado

El tema fue abordado durante una mesa de trabajo en la que participaron la consejera regional Sara Belli Torres, funcionarios del Gobierno Regional de Ica y representantes de la Municipalidad Provincial de Nasca. Uno de los principales puntos tratados fue la habilitación de un botadero oficial para garantizar el manejo adecuado de los residuos provenientes de la demolición.

La definición de este espacio permitirá retirar los escombros del área donde se proyecta construir el nuevo plantel y dejar el terreno en condiciones adecuadas para el desarrollo del proyecto.

La futura infraestructura educativa está prevista bajo la modalidad de Obras por Impuestos por el GORE Ica. Según lo informado, la disposición adecuada de los residuos constituye una de las acciones necesarias para avanzar con la preparación del terreno antes de la ejecución de la obra.

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