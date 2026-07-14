El proyecto de reconstrucción de la Institución Educativa Simón Rodríguez de Nasca, valorizado en aproximadamente S/54 millones, continúa avanzando en su etapa administrativa luego de una reunión de coordinación promovida por la consejera regional por Nasca, Belly Torres, con representantes del Gore Ica, el sector Educación y funcionarios.

Trabajo articulado

El encuentro se realizó como parte de las gestiones iniciadas tras una reunión previa desarrollada el pasado 2 de julio y tuvo como finalidad atender las últimas observaciones formuladas por la Contraloría General de la República para destrabar la ejecución de una de las obras de infraestructura educativa más esperadas de la provincia.

Durante la reunión participaron funcionarios de la Subgerencia de Promoción de la Inversión Privada del Gore Ica, encabezados por la licenciada Solange Farfán, quien explicó los aspectos técnicos que aún deben ser subsanados para continuar con el proceso.

“Una de las principales observaciones pendientes requiere acreditar la disponibilidad inmediata del área donde se ejecutará la obra, así como definir las medidas de contingencia para garantizar la continuidad del servicio educativo durante la construcción”, explicó.

Ante este escenario, la consejera regional gestionó la participación del director regional de Educación, José Luis Huamán Orozco, quien manifestó su disposición para apoyar el levantamiento de las observaciones pendientes.

Como resultado de las coordinaciones, se confirmó que el titular de la Dirección Regional de Educación llegará hoy martes 14 de julio a Nasca para agilizar la entrega de la documentación requerida y contribuir al avance del expediente técnico.

En la reunión también participaron representantes de la Municipalidad Provincial de Nasca, la Asociación de Padres de Familia (APAFA) y la directora de la institución educativa, Gisella Trinidad Chipana, quienes respaldaron las acciones orientadas a concretar la ejecución del proyecto.

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