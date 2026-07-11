La construcción de infraestructura en la Institución Educativa primaria del A. H. San Miguel de La Pascana, en el distrito de El Ingenio (Nasca), permanece suspendida desde hace más de dos semanas, situación que ha generado preocupación entre padres de familia, vecinos y trabajadores, quienes denuncian retrasos en los pagos.

Observaciones en obra

Según manifestaron los vecinos, el proyecto valorizado en aproximadamente S/ 2.8 millones debió concluir hace varios meses. Sin embargo, los trabajos estarían detenidos mientras los alumnos continúan asistiendo a clases en un colegio que aún se encuentra en proceso de construcción.

Uno de los afectados es Kevin Madrid Mariño, contratista encargado de parte de la mano de obra, quien aseguró que decidió suspender los trabajos debido a una deuda superior a S/ 80 mil que, según afirma, mantiene la empresa que inicialmente lo contrató.

“Nos prometieron pagos semanales, pero nunca se cumplieron. Yo tuve que cubrir durante meses los salarios de mis trabajadores con dinero de otras obras”, declaró.

El contratista mostró el contrato suscrito con el Consorcio Alta Ingeniería, documento mediante el cual se establecía una modalidad de pagos conforme al avance de la obra. Sin embargo, sostuvo que la empresa habría transferido la ejecución a otra integrante del consorcio, la cual, según indicó, le comunicó que no asumiría las deudas pendientes.

Madrid afirmó que actualmente mantiene obligaciones económicas con sus trabajadores, proveedores, comerciantes de la zona y personas que brindaron alimentación y hospedaje al personal de la obra.

“Si no regularizan los pagos, no permitiremos que otra empresa continúe los trabajos hasta que se respeten nuestros derechos”, manifestó.

La suspensión también ha afectado a pequeños comerciantes del sector. Una vecina que brindaba alimentación diaria a los obreros aseguró que la empresa le adeuda más de S/ 8 mil por el servicio prestado.

Según relató, durante varias semanas los responsables de la obra cumplieron con los pagos; sin embargo, posteriormente dejaron de cancelar las cuentas pendientes y dejaron de responder sus llamadas.

“Nos dicen que esperemos, que ya nos van a pagar, pero pasan los días y nadie da la cara. Nosotros también tenemos deudas y vivimos de nuestro trabajo”, expresó.

La pobladora cuestionó además que la obra permanezca inconclusa mientras, según señaló, la municipalidad continúa anunciando nuevos proyectos.

“Lo primero debería ser terminar este colegio. Nuestros niños estudian al lado de una construcción inconclusa que representa un peligro”, sostuvo.

Los vecinos advirtieron que existen portones sin asegurar, estructuras pendientes de culminación, materiales expuestos y elementos metálicos que podrían ocasionar accidentes si los escolares ingresan a esas áreas.

En tanto, representantes de la Municipalidad Distrital de El Ingenio y del consorcio ejecutor sostuvieron reuniones con dirigentes y padres de familia días atrás con el propósito de encontrar una solución; sin embargo, hasta la fecha los trabajos no se han reanudado.

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