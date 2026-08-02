El comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Óscar Arriola, afirmó que los oficiales generales de la institución están sometidos a una evaluación permanente, en concordancia con lo señalado por el ministro del Interior, César Astudillo.

Al ser consultado en RPP sobre posibles cambios en el alto mando policial, incluido su cargo , Arriola explicó que durante la ceremonia de reconocimiento al nuevo titular del Ministerio del Interior se reiteró que la evaluación del desempeño forma parte de la gestión institucional y alcanza a todos los oficiales generales de la Policía Nacional.

En cuanto a la seguridad ciudadana, el jefe de la PNP destacó las acciones ejecutadas para enfrentar la ola de ataques armados contra unidades de transporte interprovincial e informal registrada desde julio. Señaló que la respuesta policial ha sido sostenida y que los resultados se vienen observando de manera gradual.

Como resultado de estos operativos, indicó que los homicidios se redujeron en un 24%, mientras que las denuncias por extorsión disminuyeron en un 22%, cifras que atribuyó al fortalecimiento de las intervenciones policiales y al trabajo coordinado contra las organizaciones criminales.

Asimismo, aseguró que la institución continuará intensificando los operativos y las labores de inteligencia para combatir la delincuencia y devolver la seguridad a la ciudadanía, especialmente frente a los delitos de extorsión y sicariato.

Respecto al incendio que acabó con la vida de diez integrantes de la familia Vílchez, A rriola informó que las investigaciones siguen en marcha y que la Policía mantiene la búsqueda de la presunta responsable del ataque.

Agregó que, de acuerdo con las primeras diligencias, el hecho estaría vinculado a un caso de extorsión.