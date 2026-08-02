Una de las peores tragedias aéreas registradas en los últimos años en la región Ica ocurrió la tarde de este sábado 1 de agosto, luego de que una avioneta turística de la empresa Aerodiana se estrellara en el sector Pueblo Viejo, a la altura de Majoro, en el distrito de Vista Alegre, provincia de Nasca, dejando 13 personas fallecidas.

Tragedia aérea

La aeronave, una Cessna Caravan C-208, matrícula OB-2001, había despegado del Aeropuerto Internacional de Pisco a las 12:10 p. m. con dos tripulantes y once pasajeros extranjeros para realizar el tradicional sobrevuelo turístico de las Líneas de Nasca.

Según informó el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), aproximadamente a la 1:00 p. m., cuando la aeronave sobrevolaba las cercanías de la localidad de Socos, la tripulación reportó una situación de emergencia a la torre de control del aeródromo María Reiche. Minutos después se perdió toda comunicación radial.

Tras activarse los protocolos de emergencia, personal de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), bomberos aeronáuticos de Corpac, efectivos de la Policía Nacional y compañías de bomberos se desplazaron hasta la zona del impacto, donde confirmaron que no existían sobrevivientes.

Las autoridades identificaron a las trece víctimas del accidente. Los tripulantes fallecidos fueron el piloto Américo Salazar de 44 años y la copiloto Irenka del Carpio de 31 años.

Entre los pasajeros se encontraban Elena Sala (58), Matteo Gianturco (24), Lorenzo Angelucci (24), Massimo Angelucci (58), Cristina Maria Bianco (57), Paolo Gianturco (59) y Pietro Gianturco (18), todos de nacionalidad italiana; Andreas Hofmann (78) y Gertrud Maria Hofmann (77), de nacionalidad alemana; así como Yerro Alfredo Avilés Muñoz (52) y Ana Isabel Sánchez Muñoz (52), ciudadanos españoles.

La Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Nasca, a través del fiscal provincial Hugo Umiña, se trasladó al lugar del siniestro para dirigir las diligencias de levantamiento de los cuerpos. En coordinación con el Instituto de Medicina Legal, los restos serán trasladados a la morgue para su identificación formal y posterior entrega a sus familiares.

Por su parte, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas e informó que, en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores, se vienen realizando las gestiones para comunicar oficialmente el fallecimiento a los deudos de los ciudadanos extranjeros.

Asimismo, el MTC confirmó que la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) y la Comisión de Investigación de Accidentes de Aviación activaron los protocolos técnicos para determinar las causas del accidente y establecer las circunstancias que originaron la emergencia reportada por la tripulación antes de perder contacto.

En un comunicado oficial, Aerodiana lamentó profundamente lo ocurrido y expresó sus condolencias a las familias de las víctimas. La empresa señaló que viene colaborando con las autoridades competentes, proporcionando toda la información necesaria para las investigaciones, y anunció que evaluará la programación de sus vuelos conforme a las disposiciones que emitan los organismos responsables.

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