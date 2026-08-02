El ministro de Transportes y Comunicaciones, Rafael Rey, informó que las investigaciones sobre el accidente de la aeronave turística ocurrido en Nasca, que dejó 13 personas fallecidas, continúan en desarrollo y pidió esperar los resultados de las diligencias antes de establecer las causas del siniestro.

En conferencia de prensa, el titular del MTC precisó que la empresa Aerodiana, operadora de la aeronave, es una compañía formal, aunque sus operaciones fueron suspendidas de manera preventiva mientras la Comisión de Investigación de Accidentes Aéreos realiza las pericias correspondientes.

Rey explicó que la avioneta despegó del aeropuerto de Pisco y, aproximadamente 15 minutos después, reportó una emergencia antes de perder comunicación con la torre de control . Añadió que un equipo especializado se trasladó de inmediato al lugar del accidente para recopilar toda la evidencia necesaria.

Asimismo, destacó que la Comisión de Investigación de Accidentes Aéreos actúa con total independencia y reporta directamente al Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Señaló que, por el momento, no es posible determinar si el accidente obedeció a una falla mecánica, un error humano u otra causa, ya que todas las hipótesis permanecen bajo evaluación.

El ministro también informó que el Gobierno mantiene coordinación con los consulados de Italia y Alemania para brindar información y asistencia a los familiares de los turistas extranjeros fallecidos. Además, expresó sus condolencias a las víctimas y lamentó la tragedia.

Según el MTC, la aeronave Cessna Caravan C-208, con dos tripulantes y 11 pasajeros de nacionalidad italiana, alemana y española, realizaba un vuelo turístico sobre las Líneas de Nasca cuando reportó una emergencia cerca de la localidad de Socos, en el distrito de Pueblo Nuevo. Tras perder contacto radial, equipos de la DGAC, Corpac, Bomberos Aeronáuticos y la Policía Nacional acudieron al lugar, donde confirmaron que no hubo sobrevivientes.