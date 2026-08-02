Con la misma pasión que tenía a los 17 años, Óscar Zúñiga Rosas continúa con la suficiente serenidad para participar de torneos, además de recordar toda una vida dedicada al deporte, en especial al atletismo en sus diversas pruebas, siendo sus preferidas las de decatlón y pentatlón.

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A sus 80 años, Zúñiga Rosas recuerda el momento en el que inició esta pasión por el atletismo. En sus inicios, el destacado deportista le dedicaba su tiempo al fútbol; sin embargo, a los 17 años descubrió su pasión por el atletismo, que la llevó a participar de diversos torneos locales, nacionales e incluso de carácter internacional.

Su debut oficial en competencias de envergadura se dio en 1964 durante los primeros Juegos Deportivos Universitarios celebrados en Arequipa. En aquella ocasión, fue participante de la prueba de lanzamiento de disco.

PIONERO

Si algo caracterizó la vida deportiva de Óscar Zúñiga, no fue solo las competencias en las que participó, sino el ser uno de los pioneros del deporte senior y máster en el país. El deportista recuerda que, tras cumplir los 35 años, una vida dedicada al deporte no debía terminar en su juventud, por lo que, junto a otro grupo de deportistas, fundó la Asociación de Atletas Máster de Arequipa, siendo esta la primera a nivel nacional que contaba con estructura y organización para deportistas veteranos.

En estos torneos de la categoría Senior y Master, Óscar Zúñiga recuerda la participación en 1985 en la ciudad de Toronto, Canadá, donde viajó junto a su esposa y a su hermano Federico Zúñiga para competir y representar al Perú, logrando una actuación memorable, obteniendo medallas de oro en sus respectivas pruebas en lanzamiento y pentatlón.

A sus 80 años, el destacado deportista no se detiene y representará a Arequipa en el Campeonato Nacional de Atletismo que se realizará en octubre. Óscar Zúñiga destaca el equilibrio entre el deporte, la actividad laboral y la familia, recordando que el deporte mejora la salud física y mental, afrontando todo con mayor optimismo.