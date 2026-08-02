Dos de los menores sobrevivientes al incendio ocurrido en el pasaje San Nicolás, en Salto de la Lisa distrito de Grocio Prado, en Chincha, desde la tarde del viernes permanecen hospitalizados en la Unidad de Cuidados Intensivos – UCI Pediátrica del Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja. Yasuri y Liam Lévano Ávalos presentan quemaduras en más del 30 % de sus cuerpos como consecuencia del siniestro que costó la vida de sus hermanos Iraida y Daniel.

Graves quemaduras

Los niños de 7 y 3 años luego de una atención primaria en el Hospital San José de Chincha fueron trasladados al nosocomio de la capital por presentar lesiones diversas por quemaduras de segundo grado. Al mismo establecimiento fue referida Alesia, una bebé de menos de dos semanas de nacida, hija de Iraida, quien la protegió con su propia vida durante el incendio. Según información oficial, la pequeña esta estable.

El Instituto Nacional de Salud del Niño informó que la atención de los menores esta cobertura por el Seguro Integral de Salud y que los padres de los pacientes están recibiendo acompañamiento emocional, alojamiento y alimentación de parte de la institución. Mientras Yasuri y Liam luchan por recuperarse en su vivienda de Grocio Prado se realiza el velatorio de Iraida y Daniel, las víctimas mortales que dejó el incendio.

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