Hasta siete disparos fueron escuchados en la Urbanización Popular de Interés Social – UPIS San Alejandro Toledo, en Chincha Alta. El ataque armado estuvo dirigido contra un sujeto que iba a bordo de su motocicleta, quien salvo de milagro de este hecho criminal, que estaría motivado por un posible ajuste de cuentas, en una zona donde convive la microcomercialización de pasta básica de cocaína y otras sustancias.

Ataque a balazos

De acuerdo con las investigaciones policiales, la víctima de este caso registra antecedentes por el delito contra el patrimonio en la modalidad de robo agravado. Se trata de R. Quispe, quien pasaba por Toledo en el vehículo menor, cuando es interceptado por un mototaxi de color rojo. Desde esta unidad uno de los ocupantes comenzó a realizar disparos con la intención de acabar con la vida del motociclista.

El pistolero, perpetrado el hecho criminal, escapó con dirección desconocida en el trimoto en el que se encontraban otros sujetos. Quispe estaba vivo de milagro, pero tenía una herida sangrante en el rostro. El agraviado fue trasladado a emergencias del hospital San José, en donde el médico de turno confirmó que la bala, para fortuna del sujeto, solo había rosado su cara. Unos centímetros y este pudo haber muerto.

La policía de la Divopus mantiene el caso en investigación y de momento no se descarta la posibilidad que se trate de un ajuste de cuentas. El ataque, afortunadamente, no dejó daño colateral en la población de Alejandro Toledo, que una vez más es sacudida por estos episodios de inseguridad ciudadana, que no cesan pese a encontrarse a pocos minutos del centro de la ciudad de Chincha.

Cabe mencionar que esta no es la primera vez que ocurre un ataque criminal en este poblado, incluso han ocurrido muertes a consecuencia de proyectiles de arma de fuego. La policía intervino, recientemente, en una de las viviendas del sector en donde venía operando una banda dedicada a la microcomercialización de drogas. Al parecer este ilícito negocio sería la causa de los hechos de sangre.

EL DATO: Quispe recibió atención médica en el nosocomio local y tras su recuperación fue dado de alta, mientras la policía continúa con las diligencias respectivas para encontrar a los responsables que huyeron en mototaxi.

-7 disparos fueron escuchados por los vecinos como consecuencia del hecho criminal.

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