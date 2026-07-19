Un menor de 17 años vio de cerca la muerte al ser apuntado en el pecho cuando se encontraba por inmediaciones de la plazuela del asentamiento humano Micaela Bastidas, en el distrito de Pueblo Nuevo.

Al llegar la policía ubicaron la propiedad donde permanecía el presunto autor del hecho, siendo detenido César Manuel V.A. (57) hallado en posesión de una pistola con su respectiva cacerina y al menos 11 municiones calibre 9 milímetros.

Detenido en flagrancia

Los vecinos ayer al promediar las 9 horas comunicaron a la policía sobre la ocurrencia de disparos provenientes desde la plazuela. La unidad de patrullaje acudió y fue advertida que un sujeto había usado un arma de fuego para amedrentar al adolescente. El agresor por causas que se investigan habría amenazado, directamente, en el pecho a M.A.S.M. de 17 años y al momento de escapar jala del gatillo desatando el pánico en el vecindario.

Los policías identificaron la vivienda a la que había ingresado el individuo y en términos de flagrancia ingresaron al predio, deteniendo a César Manuel. El sospechoso contaba con un morral en cuyo interior tenía la pistola. Los agentes procedieron con su detención para ser puesto a disposición de la comisaría de Pueblo Nuevo por su presunta participación en el delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de homicidio en grado de tentativa.

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