El sujeto intervenido por la policía en posesión de un revólver y denunciado por abusar sexualmente de una adolescente permanece en calidad de detenido en la sede policial del distrito de Grocio Prado.

Se trata de J. Llancare (28), quien es sindicado de haber utilizado el arma de fuego para amedrentar a su víctima de 18 años, llegando a golpearla en la cabeza, para después abusar de ella.

Grave delito

Una vecina alertó a la jefatura Emilio Román Saravia sobre la presencia del sujeto en la calle San Lorenzo, alterando la tranquilidad con el arma que portaba. Los efectivos acudieron a la zona y detuvieron a Llancare, quien tenía el revólver abastecido con seis municiones sin percutir. El hombre fue reducido y en esas circunstancias aparece una joven que lo señala como agresor sexual.

Según la víctima, el intervenido empuño el arma y se la colocó en la cabeza. Aprovechando esta situación cometió el deplorable acto. El sujeto inicialmente iba a ser procesado por tenencia de arma, pero sumo a su expediente delito de tentativa de feminicidio y violación.

El sospechoso permanece en el calabozo y durante las diligencias se confirmó que el revólver incautado pertenece a otra persona, quien ya había presentado denuncia por pérdida del arma.

