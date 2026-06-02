El material electoral que será utilizado en la Segunda Elección Presidencial 2026, del 7 de junio, arribó a las diversas Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) en la región Junín

Una de las primeras ODPEs en recibir dicho material fue la de Chanchamayo. Según señaló el jefe de esta ODPE, Luis Balbín Palomino, en 15 distritos y 47 centros poblados de la provincia de Chanchamayo y Satipo, se habilitarán 123 locales de votación y 1026 mesas de sufragio para atender a 292 719 electores hábiles.

Entre los materiales recepcionados están cédulas de sufragio, actas electorales, listas de electores, manuales para miembros de mesa, ánforas y cabinas de votación.

Más tarde, el material llegó a la ODPE Jauja. Igual que en el caso anterior bajo estricta custodia policial. Aquí el material electoral será distribuido en los siguientes días a los 77 locales de votación y 456 mesas de sufragio ubicados en 49 distritos y 7 centros poblados de las provincias de Jauja y Concepción, donde se atenderán a 125 710 electores hábiles. Dentro del material electoral, están considerados plantillas Braille.

En horas de la noche, el material arribó a las ODPEs El Tambo y Huancayo. La ODPE El Tambo tiene a su cargo la organización del proceso electoral en 28 distritos y 10 centros poblados, donde se habilitarán 124 locales de votación y 973 mesas de sufragio para atender a 281 896 electores hábiles.

Por su parte, la ODPE Huancayo abarca 9 distritos y 6 centros poblados. Para las elecciones se dispone de 91 locales de votación con 805 mesas y se espera el sufragio de 237 878 electores.

Cabe destacar que las unidades que el traslado se hizo bajo supervisión de un comisionado de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y monitoreado mediante un sistema de seguimiento satelital.