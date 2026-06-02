En medio de un contexto en el que miles de familias y pequeños negocios buscan soluciones rápidas para afrontar gastos, campañas comerciales o emergencias económicas, los créditos con garantía de joyas son una opción que se está consolidando en el país, señaló Antonio Sebastián, gerente de negocios pignoraticio y consumo de Caja Metropolitana.
Explicó que el crédito pignoraticio (préstamo con empeño o garantía de joyas) permite acceder a soluciones financieras de forma inmediata, sin necesidad de trámites complejos ni evaluaciones extensas.
Indicó que el mercado de créditos pignoraticio regulados por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) habría superado los S/ 500 millones al mes de mayo, impulsado por la necesidad de liquidez inmediata”, indicó.
“El crédito pignoraticio se ha convertido en una herramienta financiera clave para personas que necesitan liquidez inmediata, sin recurrir a préstamos informales o procesos largos de aprobación. Hoy muchas familias utilizan sus joyas como un respaldo financiero temporal para atender necesidades urgentes o impulsar sus pequeños negocios”, manifestó.
Refirió que a diferencia de otros préstamos, ese modelo de crédito -que son regulados por la SBS-, permite que el cliente recupere íntegramente su joya una vez cancelada la deuda.
Oportunidad
Actualmente, explicó Sebastián, ese mercado mantiene una tendencia de crecimiento sostenida. Al cierre del 2025, alcanzaron los S/ 445 millones y se espera que durante este año siga expandiéndose por la gran demanda que tienen.
Sebastián precisó que el atractivo de los créditos pignoraticio es que son muy rápidos de obtener, no necesitan demasiada documentación ni trámites complejos, facilitando el acceso a más personas.
Además, suelen ofrecer condiciones más accesibles frente a préstamos informales o créditos de corto plazo. “Las prendas quedan resguardadas bajo estrictos protocolos de seguridad durante todo el periodo del préstamo. Una vez cancelada la deuda, el cliente recupera completamente sus joyas entregadas en garantía”, manifestó.
En el mercado de créditos pignoraticios, Caja Metropolitana de Lima es una de las principales, concentra más del 32% de participación y una cartera superior a los S/ 156 millones al cierre de abril.