A pocos días de la segunda vuelta presidencial del 7 de junio, la campaña electoral entra en su etapa decisiva. En ese contexto, la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, desarrolló actividades proselitistas en la ciudad de Tarapoto, donde cuestionó diversas propuestas planteadas por su adversario electoral, Roberto Sánchez.

Los cuestionamientos de la lideresa de Fuerza Popular se produjeron apenas un día después del debate presidencial organizado por el Jurado Nacional de Elecciones.

De acuerdo con Fujimori, las propuestas planteadas por Juntos por el Perú carecen de sustento y coherencia. En ese sentido, sostuvo que los planteamientos de su contendor no presentan una línea programática sólida y afirmó que uno de los principales obstáculos que enfrenta Sánchez es la falta de credibilidad ante la ciudadanía.

Durante sus declaraciones a los medios, Keiko Fujimori hizo referencia a un episodio ocurrido durante el debate presidencial. Según señaló, Sánchez mencionó al exministro de Economía Miguel Castilla, quien posteriormente salió a aclarar públicamente sus declaraciones.

La lideresa fujimorista señaló que hechos como el mencionado están ayudando a que los electores conozcan mejor la verdadera personalidad de su adversario.

La aspirante presidencial señaló que optó por utilizar su tiempo en el estrado del JNE para exponer sus propuestas técnicas, como una muestra de respeto hacia los 34 millones de peruanos, en lugar de entrar en confrontaciones.

Fujimori cuestionó que su rival centrara sus intervenciones en ataques personales y consideró inapropiado que se aludiera a sus padres fallecidos. Además, señaló que en el debate le consultó hasta en tres ocasiones sobre su posición frente a Antauro Humala, sin que el postulante de Juntos por el Perú realizara un deslinde claro.

#NPortada #Voto2026 Keiko Fujimori, candidata presidencial, sobre Roberto Sánchez: "Quedó claro que no deslindó de Antauro Humala"



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