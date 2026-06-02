El candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, anunció este lunes que aguardará los resultados de la segunda vuelta electoral en el penal de Barbadillo, donde permanece recluido el expresidente Pedro Castillo.

El también congresista realizó el anuncio durante una visita a la ciudad de Casma, en la región Áncash, donde sostuvo encuentros con sus simpatizantes y continuó con actividades proselitistas.

“Vamos a recuperar el gobierno popular, la libertad del presidente Castillo y un gobierno para el pueblo; hay que mantener la esperanza. El 7 (de junio) está cerquita, todos tenemos que ser personeros, defender la voluntad de nuestro pueblo y esa noche vamos a esperar los resultados en el Penal de Barbadillo”, manifestó Sánchez.

“Nadie arrugue, nadie se duerma. Falta poco, vamos a triunfar”, agregó.

Roberto Sánchez presenta a su equipo técnico y asegura que gobernará con el nuevo plan de consenso

El candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, presentó oficialmente a los 124 integrantes de su equipo técnico y ratificó que el programa de gobierno difundido para la segunda vuelta electoral será la base de una eventual administración durante el período 2026-2031.

Durante la actividad pública, el postulante sostuvo que el nuevo documento constituye una propuesta de consenso elaborada con el aporte de diversos sectores políticos y sociales, y que servirá como hoja de ruta en caso de alcanzar la Presidencia de la República.

Presenta equipo técnico de 124 integrantes

Según informó Sánchez, el equipo técnico está conformado por especialistas, líderes sociales y profesionales vinculados a distintos ámbitos del desarrollo nacional, incluyendo economía, emprendimiento, agricultura, cultura, arte y políticas públicas.

El candidato indicó que el grupo comparte el objetivo de impulsar la recuperación de la democracia, fortalecer la justicia y promover el desarrollo del país con un enfoque de inclusión social y respeto a la diversidad cultural.

“Estamos convocados con una gran finalidad. Un nuevo pacto económico social para las familias, regiones y el futuro del Perú. Eso nos trae esta ocasión con la voz de los pueblos profundos del Perú”, expresó.

Asimismo, señaló que la propuesta busca construir una mayoría política capaz de impulsar acuerdos nacionales.

“Hemos llegado hasta acá con madurez y con visión de patria, la necesidad de alcanzar, conquistar y afianzar una mayoría política, conformada por peruanos de diferentes tradiciones en la organización de este movimiento económico nacional”, añadió.

¿Quiénes integran el equipo técnico?

Durante la presentación, Sánchez estuvo acompañado por diversos integrantes de su equipo técnico, entre ellos:

Ernesto Zunini

Gustavo Guerra García

Manuel Rodríguez Cuadros

Anahí Durand

Pedro Francke

Hernando Cevallos

Nuevo programa fue construido sobre acuerdos políticos

De acuerdo con el documento presentado, el programa de gobierno fue elaborado sobre la base de propuestas provenientes de diversas organizaciones políticas y espacios de diálogo.

Según la información difundida, el texto recoge aportes de:

Ahora Nación

Partido Cívico OBRAS

Primero La Gente

Alianza Electoral Venceremos

Plataforma por la Democracia

El documento denominado “Prioridades estratégicas para la gobernabilidad y el desarrollo con equidad de la nación peruana” está compuesto por ocho capítulos e incluye un diagnóstico sobre la situación actual del país.

“Este es el plan con el cual gobernaré“

Sánchez reiteró que el programa presentado el 1 de junio será la propuesta oficial de una eventual gestión presidencial.

“El futuro del Perú está aquí. Esta es la oferta, el programa de consenso, que reúne no solamente a Juntos por el Perú, sino a todos aquellos que hoy nos sentimos convocados para la madurez de hacer un gran consenso, buscando las coincidencias para solucionar los principales problemas del Perú”, manifestó.

El candidato añadió que este documento reemplaza cualquier discusión sobre versiones anteriores del plan de gobierno y constituye la propuesta vigente para la segunda vuelta.

“Este es el plan con el cual gobernaré el periodo constitucional 2026-2031”, afirmó.

Respuesta a cuestionamientos por cambios programáticos

Las declaraciones se producen luego de los cuestionamientos surgidos por las diferencias entre el plan presentado durante la primera vuelta y el nuevo documento difundido para la segunda vuelta.

Entre los cambios observados figuran modificaciones en temas relacionados con los tratados de libre comercio (TLC) y los contratos ley. Frente a ello, Sánchez sostiene que la nueva propuesta responde a un proceso de concertación política orientado a construir consensos y garantizar la gobernabilidad.